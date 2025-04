Hessenliga: Das nächste Topspiel für die Junglilien

Darmstadt. Es wird immer enger in der Hessenliga: Tabellenführer FSV Fernwald hat am Dienstag in einem Nachholspiel nur ein 1:1 bei Türk Gücü Friedberg erreicht. An diesem Samstag ab 15 Uhr kommt es auf dem Kunstrasenplatz des FSV zum absoluten Topspiel: Dann empfängt der Erste den Dritten – und das ist die zweite Mannschaft des SV Darmstadt 98. Diese hatte am Samstag mit einem 3:0 gegen den Zweiten RW Walldorf endgültig angeklopft am Tor zur Regionalliga. Der Erste steigt am Saisonende direkt auf, der Zweite spielt die Relegation.