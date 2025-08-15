Hessenliga: Besinnt sich RWW gegen U21 des SV 98?

Walldorf. Aggressives Anlaufen zeichnet die Walldorfer Hessenliga-Fußballer normalerweise aus – nicht aber in der ersten Halbzeit des jüngsten Heimdebüts (2:2 gegen Friedberg). Weshalb RWW-Trainer Artur Lemm für Samstag (16.), 14 Uhr in Alsbach, wenn sich sein Team mit der gastgebenden U21 des SV Darmstadt 98 misst, eine Rückkehr zum gewohnten Fußball des SV Rot-Weiß fordert. Und zwar über die volle Spielzeit.

Noch etwas störte Lemm in den ersten beiden Saisonpartien gewaltig: Dass seine Mannschaft sechs Gegentore zugelassen hat. „So geht das nicht weiter“, sagt der Trainer. Ganz anders die Darmstädter. Die zweite Mannschaft der Lilien ist mit zwei Siegen und 7:0 Toren stark gestartet.

Grundsätzlich fordert Lemm mit Blick auf das Friedberg-Spiel: „Wir müssen in allen Belangen ein bisschen besser werden. Daran müssen wir im Training arbeiten, dass wir (gegen Darmstadt) von Anfang an ein anderes Gesicht zeigen.“

Auf Georgios Spanoudakis muss der SV Rot-Weiß zurzeit aus privaten Gründen verzichten. Matteo Enders hätte erstmals nach seinem Australien-Semester wieder in den Hessenliga-Kader zurückkehren sollen. Daraus wird erst einmal nichts, denn er zog sich beim Dienstagstraining eine Zerrung im Adduktorenbereich zu. Ob Pau Babot wieder spielen kann, steht wegen seiner Zerrung noch in Frage. Ebenso fraglich ist die Spielfähigkeit von Nils Fischer, der in dieser Woche wegen einer Hüftprellung noch nicht trainieren konnte. Die langzeitverletzten Robert Metzler, Eduard Zhakishev und Benedikt von Hagen fallen weiter aus.