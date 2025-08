Hessenliga: Auf Walldorf wartet der große Favorit

Walldorf. Weder gelungen noch misslungen war die Generalprobe des SV Rot-Weiß Walldorf, sondern „irgendetwas dazwischen“. Dieses Resümee zog der Trainer des Hessenligisten, Artur Lemm, nach dem 0:0 gegen den SV Gonsenheim. Beim Abschluss seines Testspielprogramms zeigte der SV Rot-Weiß eine eher mittelmäßige Leistung. „Das wird am Freitag nicht reichen“, so Lemm mit Blick auf den Saisonstart an diesem Freitag (20 Uhr, Sportpark Dreieich) bei der U21 von Eintracht Frankfurt, die der RWW-Coach als Meisterschaftsfavorit einschätzt.