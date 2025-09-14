Hessenliga: An Stellschrauben drehen hilft RWW

Walldorf. Viele Gespräche wurden beim SV Rot-Weiß Walldorf in der vergangenen Trainingswoche geführt. Daran waren nicht allein Trainer und Spieler beteiligt, sondern auch der Abteilungsvorstand des Hessenligisten.

Das größte Walldorfer Plus war jedoch, dass die Lemm-Elf diesmal konsequent in die Zweikämpfe ging. Und auch nicht zurückzog, wenn es mal schmerzhaft wurde. Mit dem Ergebnis, dass die Walldorfer erstmals in dieser Saison ohne Gegentor blieben.

"Wir haben uns da eine breite Meinung eingeholt und gemeinsam ein paar Dinge entschieden", erklärte Trainer Artur Lemm am Sonntag nach dem 4:0 (1:0)-Sieg gegen den SC Waldgirmes: "Wir haben also wirklich an jeder Stellschraube gedreht und über alle möglichen Themen versucht, die Jungs auf Fokus zu bringen." Zudem wurde die Grundformation geändert – weg von der üblichen Dreierkette hin zu einer Viererformation.

Doganay trifft zur Führung

Es vergingen 20 Minuten, bis die Heimelf zu ihrer ersten Torchance kam. Und was für eine: Hendrik Sexauer zog aus 14 Metern, halblinker Position, ab. Der heranpreschende Marvin Redl war bereit, den Ball über die Linie zu köpfen. Aber ein auf der Torlinie rettender Waldgirmeser war schneller. Sechs Minuten später schoss Redl aus dem Rückraum, es wurde turbulent im Gästestrafraum. Letztlich legte Tim Grünewald den Ball ab auf den Schützen des Führungstreffers, Nathan Doganay.

Walldorfer erhöhen nach Ecke

Nach einer Grünewald-Ecke kamen nacheinander Tewen Spamer, Sexauer, Doganay und Yannick Pohland frei zum Schuss, und alle wurden abgeblockt. Aber bei der folgenden Ecke, wieder getreten von Grünewald, flog Sexauer im Tiefflug an den ersten Pfosten heran, um das 2:0 zu köpfen (55.). Dem 3:0 stand erneut ein auf der Torlinie rettender SCW-Spieler im Weg, andernfalls hätte Neuzugang Emre Sah bei seinem Startelfdebüt getroffen (61.).

Freistoß nach Notbremse bringt die Entscheidung

In der Schlussphase verpasste RWW mehrmals die Entscheidung. Aber dann war Kruse von Abdul-Razak Sama Dikeni nur mittels „Notbremse“ zu stoppen. Also sah er Rot – und den Freistoß zirkelte Marko Andric ins Tor (90.). Damit nicht genug: In der Nachspielzeit führte eine Kombination über Spamer und Matteo Enders zum Abschluss von Luca Manganiello – 4:0. Tore: 1:0 Doganay (26.), 2:0 Sexauer (55.), 3:0 Andric (90.), 4:0 Manganiello (90+2.). Schiedsrichter: Jantz (1. SC Kohlheck). Zuschauer: 300.





