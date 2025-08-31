Hessenliga: 70 gute Minuten reichen SVH nicht

Michelstadt. Der Abstecher ins Heinrich-Ritzel-Stadion nach Michelstadt (der Sportpark in Erbach war wegen einer Leichtathletik-Veranstaltung gesperrt) war für Hessenligist SV Hummetroth nicht von Erfolg gekrönt. Am Samstag unterlag der Aufsteiger dem Titelaspiranten Eintracht Stadtallendorf mit 0:2 (0:0). Damit kassierten die Odenwälder nicht nur ihre erste Saisonniederlage, sondern sind nach dem 3:3 gegen die U21 des SV Darmstadt 98 und dem 1:1 in Weidenhausen seit drei Spielen ohne Sieg.

„Es war schon die erwartet schwere Aufgabe. Aber was wir vor allem in der ersten Hälfte abgerufen haben, war großartig“, sagte Trainer Artug Özbakir nach der Partie. Denn die Gastgeber hatten die Begegnung fast komplett unter Kontrolle, ließen Stadtallendorf kaum einmal Raum, deren Stärken auszuspielen. So zählte die Statistik keinen einzigen Torschuss der Gäste, dagegen hätte Kapitän Danny Klein den SVH bereits nach wenigen Minuten in Führung bringen können. Sein Schuss aber ging nur an den Pfosten. Auf der Außenbahn machte Neuzugang Leon Raitz immer wieder Betrieb, letztlich trafen die Offensivspieler der Odenwälder aber zu oft die falsche Entscheidung. „Es hat einfach das Tor gefehlt für den Aufwand, den wir betrieben haben“, ärgerte sich Özbakir.

Und so kamen die Mittelhessen in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel, der SV Hummetroth verlor zwischen der 45. und 60. Minute etwas den Zugriff. Und so kam, was kommen musste: Kilian Parson (59.) traf nach einer knappen Stunde zum 1:0 für die Gäste. Und nur sieben Minuten später stellte Arne Schütze nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte und einer Unstimmigkeit in der Hintermannschaft der Gastgeber auf 2:0 (66.). Damit war die Partie entschieden, auch wenn Hummetroth in der Schlussphase wieder dominanter wurde.