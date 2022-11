Hessen Wetzlar gewinnt Kampf mit dem Kopf - und das Spiel Teaser RL Frauen: +++ Doch einige Mühe haben die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV mit dem Vorletzten aus Frauenbiburg. Im zweiten Durchgang gelingen dann aber doch noch zwei Tore +++

Münchholzhausen (red). Da war es plötzlich wieder: das Kopfproblem des FSV Hessen Wetzlar. Es reist der Tabellenvorletzte der Fußball-Regionalliga der Frauen, SV Frauenbiburg, zum Spiel auf dem Kunstrasenplatz in Wetzlar-Münchholzhausen an. Mit mageren zwei Punkten auf dem Konto. Und die Gastgeberinnen? Präsentieren sich eine Halbzeit lang unsicher, ängstlich, produzieren Fehler am Fließband. Dass am Ende doch noch ein 2:1 (0:0)-Sieg für die Domstädterinnen zu Buche stand, war einer Leistungssteigerung nach der Pause zu verdanken.