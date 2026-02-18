Hessen-Premiere mit vielen Widrigkeiten 200 Kilometer einfache Strecke, ein Nachholspiel im Nachbarbundesland – und am Ende nur elf einsatzfähige Feldspieler: Der Punktgewinn des SV 08 Steinach beim 2:2 gegen den SV Grün-Weiß Gospenroda hatte außergewöhnliche Rahmenbedingungen. von André Hofmann · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Gespielt wurde nicht etwa in Thüringen, sondern im hessischen Bad Hersfeld – eine historische Landesklasse-Premiere auf fremdem Boden. Für die „Nullachter“ wurde es zu einer Reise voller Widrigkeiten.

„Dass wir jetzt schon Pflichtspiele in Hessen austragen, obwohl wir in Thüringen spielen, ist für mich Quatsch und verwundert mich“, kommentierte 08-Trainer Horst „Ede“ Grohmann die Spielverlegung noch vor Anpfiff. Schon bei der Abfahrt war klar, dass es ein Kraftakt werden würde. Grohmann standen gerade einmal elf Feldspieler sowie zwei Torhüter zur Verfügung. Zahlreiche Ausfälle zwangen die Steinacher zur Improvisation – Wechseloptionen? Fehlanzeige. Und es kam noch bitterer: Leistungsträger Bastian Leipold rutschte nach dem Aufwärmen auf einer Eisplatte aus, verletzte sich am Rücken und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Für Grohmann war damit schon vor dem Anpfiff klar: Seine elf verbliebenen Akteure mussten durchspielen. Trotz aller Umstände hielten die Gäste kämpferisch dagegen – und belohnten sich kurz vor der Pause. Nach einer starken Aktion brachte Philipp Sell die Steinacher in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. In Anbetracht der personellen Lage und der langen Anreise war das ein Ausrufezeichen.