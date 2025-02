Hessen Kassel zeigt sich torhungrig gegen Verls U23

Der KSV Hessen Kassel hat in der Wintervorbereitung ein deutliches Zeichen gesetzt und die U23 des SC Verl mit 6:0 (2:0) besiegt. In einem kurzfristig angesetzten Testspiel auf dem Kunstrasenplatz Giesewiesen zeigte die Mannschaft von Trainer René Klingbeil eine spielfreudige Vorstellung und präsentierte sich vor allem im Angriff äußerst effizient.

Schon in der ersten Halbzeit dominierten die Löwen das Geschehen. Lukas Rupp brachte Kassel in der 36. Minute mit 1:0 in Führung, nur eine Minute später erhöhte Jan Dahlke auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel setzte der KSV seinen Offensivdrang fort. Erneut Rupp (66.) und zweimal Dahlke (69., 74.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Den Schlusspunkt setzte schließlich Nikos Zografakis in der 84. Minute mit einem spektakulären Fallrückzieher.

Starke Defensivleistung rundet Auftritt ab