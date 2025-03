Hessen Kassel U23 siegt gegen Neuhof und bleibt auf Kurs

Die U23 des KSV Hessen Kassel hat in der Kreisoberliga einen weiteren wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den SV Neuhof setzten sich die Junglöwen mit 2:1 (2:0) durch und behaupteten sich gegen einen ambitionierten Gegner. Ilias El Hammiri (12.) und Sebastian Schmeer (40.) sorgten mit ihren Treffern für eine verdiente Pausenführung, bevor Neuhof in der zweiten Hälfte den Druck erhöhte und durch Naumoski (75.) den Anschluss schaffte. Trotz einer intensiven Schlussphase brachte der KSV den Vorsprung über die Zeit.

Von Beginn an zeigte sich die U23 des KSV spielstark und fand schnell in die Partie. Der Führungstreffer fiel bereits in der 12. Minute nach einer sehenswerten Kombination: Lars Michels leitete im zentralen Mittelfeld auf Aaron Liesche Prieto weiter, der sich bis zur Strafraumkante durchtankte und auf den einlaufenden Niklas Schade ablegte. Schade bediente El Hammiri im Zentrum, der zunächst verpasste, den Ball aber im zweiten Versuch humorlos im rechten Eck versenkte.