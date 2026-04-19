Hessen Kassel siegt in Offenbach, KSC bezwingt Herrenberg

In einer abwechslungsreichen Partie teilten sich der FFC Wacker München und die Reserve des SC Freiburg die Punkte. Die Breisgauerinnen erwischten den besseren Start, als Rebecca Rummel in der 15. Minute zur Führung traf. Doch Wacker schlug noch vor der Pause zurück: Francesca Wagner drehte das Spiel mit einem Doppelpack in der 27. Minute und der 38. Minute zugunsten der Münchnerinnen. Die Führung hielt jedoch nicht bis zum Ende, da Johanna Putzer in der 53. Minute den Ausgleich für Freiburg markierte. In der verbleibenden Zeit neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, sodass es beim Unentschieden blieb.

Karlsruher SC – VfL Herrenberg 3:0

Der Karlsruher SC gab sich vor heimischer Kulisse keine Blöße und feierte einen souveränen Heimsieg gegen den VfL Herrenberg. Melissa Zweigner-Genzer stellte bereits in der 13. Minute die Weichen auf Sieg. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Paulina Rothenberger in der 39. Minute auf 2:0 und nahm den Gästen damit früh den Wind aus den Segeln. Herrenberg bemühte sich im 2. Durchgang um Stabilität, konnte die Karlsruher Defensive jedoch nie ernsthaft in Verlegenheit bringen. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte Mathilda Dillmann in der 85. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

Kickers Offenbach – KSV Hessen Kassel 0:1

In einem hart umkämpften Hessen-Duell vor 110 Zuschauern behielt der KSV Hessen Kassel knapp die Oberhand. Über lange Strecken war die Partie von taktischer Disziplin und Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt, wobei Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben. Den entscheidenden Moment des Tages nutzte Zoe Biewald in der 65. Minute, als sie die Lücke in der Offenbacher Hintermannschaft fand und das goldene Tor zum 0:1 erzielte. Die Kickers warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, bissen sich an der sicher stehenden Abwehr der Gäste jedoch die Zähne aus.

SC Sand II – SG Haitz 4:2

Tore satt bekamen die Zuschauer beim Duell zwischen der Reserve des SC Sand und der SG Haitz geboten. Nach der Führung durch Janina Häußler in der 39. Minute glich Joline Heigl praktisch mit dem Halbzeitpfiff (44.) für die Gäste aus. Im 2. Durchgang schlug dann die Stunde von Carina Wüst, die mit einem Doppelschlag in der 67. Minute und der 75. Minute auf 3:1 stellte. Zwar machte es Julia Seufert in der 81. Minute mit dem Anschlusstreffer noch einmal spannend, doch in der Nachspielzeit (90.+3 Minute) machte Antonia Vohrer den Sack endgültig zu und besiegelte den 4:2-Heimsieg.

SV 67 Weinberg – SpVgg Greuther Fürth 2:1

Ein echtes Nachbarschaftsduell mit dramatischem Ende erlebten die Fans in Weinberg. Die SpVgg Greuther Fürth erwischte den perfekten Start und ging bereits in der 10. Minute durch Luisa Wölfel in Führung. Weinberg kämpfte sich jedoch zurück in die Partie und kam noch vor der Pause durch Lea Würth in der 35. Minute zum Ausgleich. Als sich bereits alle Beteiligten mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, folgte der große Auftritt von Anna Hofrichter: In der 90. Minute erzielte sie den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1 und sicherte ihrem Team damit in letzter Sekunde die volle Punktzahl.

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