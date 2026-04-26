Hessen Kassel gewinnt 5:4-Torspektakel, Karlsruher SC unterliegt

In München sahen die 50 Zuschauer einen packenden Krimi, der erst in der tiefsten Nachspielzeit sein Ende fand. Ein unglückliches Eigentor von Lisa Kanthak (14.) brachte Wacker früh in die Spur. Lange Zeit passierte wenig auf der Anzeigentafel, bis Lea Volkmer in der 82. Minute auf 2:0 erhöhte. Wer dachte, die Messe sei gelesen, wurde eines Besseren belehrt: Ricarda Augste (90.+3) markierte den Anschluss und sorgte für eine turbulente Schlussphase. In der siebten Minute der Nachspielzeit sah Larissa Galvez Estrada noch die Gelb-Rote Karte, doch Wacker rettete den knappen Vorsprung mit Leidenschaft über die Zeit.

SC Freiburg II – SC Sand II 0:4

Vor 200 Zuschauern lieferte die Reserve des SC Sand eine beeindruckende Machtdemonstration ab. Die Gäste dominierten das Geschehen von Beginn an und ließen Freiburg kaum Luft zum Atmen. Daniela Schwarz (36.) und Antonia Vohrer (45.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht: Carina Wüst (58.) und Celine Damoisy (65.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Sand agierte über die gesamte Spielzeit hocheffizient und feierte einen Auswärtssieg.

Eintracht Frankfurt III – KSV Hessen Kassel 4:5

Was für ein Spektakel am Main! In einer Partie, die an Dramatik kaum zu übertreffen war, lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch ohne jede taktische Fessel. Die Führung wechselte fast im Minutentakt: Anna Gliszczynska und Sari Kobayashi trafen für die Eintracht, doch Kassel hatte durch Johanna Hildebrandt und Freya Sophie Burk immer die passende Antwort parat. Nachdem Leoni Seipel in der 78. Minute auf 3:5 gestellt hatte, schien die Partie entschieden, doch der erneute Anschluss durch Kobayashi (86.) machte die Schlussminuten zu einer Zitterpartie. Am Ende entführte Kassel die drei Punkte.

TSG 1899 Hoffenheim II – Karlsruher SC 2:0

Die Hoffenheimer Reserve präsentierte sich vor 100 Zuschauern gewohnt abgeklärt und spielstark. Sara Sahiti stellte bereits in der 10. Minute die Weichen auf Sieg und belohnte die druckvolle Anfangsphase der Gastgeberinnen. Der Karlsruher SC bemühte sich zwar um Struktur im eigenen Spiel, fand aber gegen das gut organisierte Mittelfeld der TSG kein Durchkommen. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Maimouna Ousai Stein (44.) auf 2:0. Im zweiten Durchgang verwaltete Hoffenheim den Vorsprung souverän und kontrollierte das Tempo, ohne das eigene Tor ernsthaft in Gefahr zu bringen.

SG Haitz – SV 67 Weinberg 3:1

In Haitz bewiesen die Gastgeberinnen eine beeindruckende Moral und ließen sich auch von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Meike Bohn hatte Weinberg in der 25. Minute in Führung geschossen, doch die Reaktion der SG folgte auf dem Fuß. Innerhalb von weniger als zehn Minuten drehten Josefine Link (27.) und Antonia Wittich (34.) das Spiel komplett. Weinberg rannte im zweiten Durchgang wütend an, doch ein Eigentor von Mara Grimm (64.) brach den Gästen endgültig das Genick. Vor 100 Zuschauern verteidigte Haitz den Vorsprung in der Folge mit viel Herzblut und sicherte sich den Dreier.

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