Hessen Kassel dreht auf, Kickers Offenbach verliert klar

Frauen-Regionalliga Süd

KSV Hessen Kassel – SC Freiburg II 3:0

Vor 50 Zuschauern zeigte der KSV Hessen Kassel eine reife und konzentrierte Vorstellung, die nach der Pause in klare Tore mündete. Nach einer eher ausgeglichenen ersten Halbzeit brach Johanna Hildebrandt in der 47. Minute den Bann und brachte die Gastgeberinnen in Führung. Kassel blieb druckvoll und erhöhte den Rhythmus – Lisa Maier schloss eine starke Phase in der 61. Minute mit dem 2:0 ab. Freiburg II mühte sich, fand aber kaum Mittel gegen die kompakte Kasseler Defensive. Den Schlusspunkt setzte Zoe Biewald in der 83. Minute, sie erzielte den damit den dritten Treffer. Ein überzeugender und abgeklärter 3:0-Heimsieg.

TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers Offenbach 3:0

67 Zuschauer erlebten eine äußerst schwungvolle Anfangsphase der Hoffenheimerinnen, die früh klare Verhältnisse schufen. Ann-Sophie Braun traf bereits in der 18. Minute zum 1:0 und leitete damit eine dominante Vorstellung ein. Nur vier Minuten später legte Hannah Melicharek nach (22.) – Kickers Offenbach war in dieser Phase kaum in der Lage, den Druck der TSG zu bremsen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die zweite Mannschaft aus Hoffenheim das tonangebende Team, blieb geduldig und belohnte sich durch Svenja Vöhringer, die in der 65. Minute zum entscheidenden 3:0 traf. Ein souveräner Heimerfolg, bei dem die TSG-Zweite nie Zweifel am Ausgang aufkommen ließ.

