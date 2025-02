Hessen Kassel bleibt in der Vorbereitung ohne Gegentor

Der KSV Hessen Kassel hat auch sein zweites Testspiel an diesem Wochenende souverän gewonnen. Einen Tag nach dem 6:0 gegen die U23 des SC Verl besiegten die Löwen den Hessenligisten Hünfelder SV mit 4:0 (1:0). Trainer René Klingbeil setzte dabei auf eine weitgehend veränderte Startelf und gab Spielern eine Chance, die am Vortag nicht oder nur wenig zum Einsatz gekommen waren.

Offensive Effizienz in der zweiten Halbzeit

Das Spiel begann ausgeglichen, mit frühen Chancen auf beiden Seiten. Nachdem Kassels Torhüter Jonas Weyand bereits in der achten Minute eine gefährliche Situation entschärft hatte, fiel in der 22. Minute die Führung für die Hausherren: Nach einem Freistoß von Patrick Stendera setzte sich Nduka im Strafraum durch und traf zum 1:0. Bis zur Pause blieben die Gastgeber das aktivere Team, weitere Treffer fielen jedoch nicht.

Nach dem Seitenwechsel legte der KSV schnell nach. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Bräunling mit einer starken Einzelleistung auf 2:0. Auch danach blieben die Löwen das spielbestimmende Team. In der 68. Minute stellte Stendera nach einem unübersichtlichen Strafraumgetümmel auf 3:0, ehe Schmeer in der 76. Minute den Endstand herstellte.

Einziger Wermutstropfen für Hessen Kassel war die verletzungsbedingte Auswechslung von Böyükata, der nach einem harten Zweikampf in der 80. Minute vom Feld musste. Dennoch bleibt die Mannschaft in der Vorbereitung bislang ohne Gegentor und kann mit breiter Brust in die nächsten Testspiele gehen.