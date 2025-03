– Foto: IMAGO

Hessen Kassel besiegt Gießen und sammelt wichtige Punkte Rupp und Dahlke treffen – KSV verlässt die Abstiegsplätze Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest KSV Hessen FC Gießen

Der KSV Hessen Kassel hat einen weiteren wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt gemacht. Mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den FC Gießen sicherten sich die Löwen drei Punkte und verbesserten sich auf Platz 15 der Regionalliga Südwest. Vor 2.509 Zuschauern im Auestadion erzielten Lukas Rupp (49.) und Jan Dahlke (90.+4) die Treffer für die Nordhessen, die damit ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Gießen verteidigt kompakt – Weyand hält Kassel im Spiel Die Gäste aus Gießen traten mit einer kompakten Defensivstrategie an und machten es dem KSV im ersten Durchgang schwer. Kassel tat sich gegen die gut gestaffelte Abwehr zunächst schwer und fand kaum Lücken, um gefährlich vor das Tor zu kommen. Stattdessen musste Torhüter Jonas Weyand zweimal in höchster Not retten: Erst parierte er einen Schuss von Oliver Kovacic aus kurzer Distanz (22.), später war er auch gegen Pietro Besso zur Stelle (42.).

Sa., 08.03.2025, 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen FC Gießen FC Gießen 2 0 Trotz spielerischer Überlegenheit blieben hochkarätige Chancen für Kassel in der ersten Hälfte Mangelware. Offensivaktionen endeten häufig an der kompakten Defensive der Gäste oder wurden nicht konsequent zu Ende gespielt. So ging es torlos in die Pause, wobei Gießen dem Führungstreffer näher war als der KSV.