Heß, Funke, Scheidemann – Routinier-Show zum späten 2:2

Torwart Lukas Heß schlug einen langen Freistoß in den Strafraum, der von Rückkehrer Stephan Funke, fast 40 Jahre alt, per Kopf weitergeleitet wurde. Florian Scheidemann stieg hoch und köpfte zum viel umjubelten 2:2 ein (90.+2.). Damit war die Heimniederlage abgewendet, der Punkt gerettet – ein Ausgleich, der so spät wie glücklich fiel.

Doch zuvor hatten sich die Gastgeber bereits bei Keeper Lukas Heß bedanken dürfen. In einer Szene entschärfte er die größte Chance der Gäste, die einen möglichen 3:1-Rückstand bedeutet hätte. Am Ende war es also ein durchaus schmeichelhaftes Remis für die Sonneberger.

Verlauf der Partie

Die Begegnung begann ausgeglichen. Barchfeld setzte erste Akzente, als Markus Krech mit einem Freistoß aus 18 Metern an Heß scheiterte. Auf der anderen Seite verfehlte ein Kopfball von Stephan Funke knapp das Ziel. Dann ging der Gast überraschend in Führung – ein unglücklicher Abpraller nach einem missglückten Rettungsversuch ihres Torwarts landete vor dem leeren Tor, und Tyler Hoßfeld köpfte mühelos ein (13.). Doch Sonneberg blieb dran und glich durch einen überlegten Angriff aus: Ein langer Ball von Kapitän Lance Hertel auf Kevin Thau, weitergeleitet zu Philip Wittmann, der frei vor dem Tor eiskalt ins lange Eck traf (18.). Barchfeld schlug zurück: Nach einer Unachtsamkeit der Sonneberger Hintermannschaft traf Magnus Krech aus 18 Metern ins linke Toreck (31.). In der zweiten Hälfte verhinderten erneut starke Paraden von Lukas Heß beinahe ein weiteres Gegentor, darunter ein brisanter Konter der Gäste nach einem Freistoß der Sonneberger (60.).