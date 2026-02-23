Heß, Funke, Scheidemann – Routinier-Show zum späten 2:2

Der späte 2:2-Ausgleich gegen den FC 02 Barchfeld war eine echte Koproduktion der erfahrenen Kräfte der Sonneberger.
Torwart Lukas Heß schlug einen langen Freistoß in den Strafraum, der von Rückkehrer Stephan Funke, fast 40 Jahre alt, per Kopf weitergeleitet wurde. Florian Scheidemann stieg hoch und köpfte zum viel umjubelten 2:2 ein (90.+2.). Damit war die Heimniederlage abgewendet, der Punkt gerettet – ein Ausgleich, der so spät wie glücklich fiel.
Doch zuvor hatten sich die Gastgeber bereits bei Keeper Lukas Heß bedanken dürfen. In einer Szene entschärfte er die größte Chance der Gäste, die einen möglichen 3:1-Rückstand bedeutet hätte. Am Ende war es also ein durchaus schmeichelhaftes Remis für die Sonneberger.
Die Begegnung begann ausgeglichen. Barchfeld setzte erste Akzente, als Markus Krech mit einem Freistoß aus 18 Metern an Heß scheiterte. Auf der anderen Seite verfehlte ein Kopfball von Stephan Funke knapp das Ziel. Dann ging der Gast überraschend in Führung – ein unglücklicher Abpraller nach einem missglückten Rettungsversuch ihres Torwarts landete vor dem leeren Tor, und Tyler Hoßfeld köpfte mühelos ein (13.). Doch Sonneberg blieb dran und glich durch einen überlegten Angriff aus: Ein langer Ball von Kapitän Lance Hertel auf Kevin Thau, weitergeleitet zu Philip Wittmann, der frei vor dem Tor eiskalt ins lange Eck traf (18.). Barchfeld schlug zurück: Nach einer Unachtsamkeit der Sonneberger Hintermannschaft traf Magnus Krech aus 18 Metern ins linke Toreck (31.). In der zweiten Hälfte verhinderten erneut starke Paraden von Lukas Heß beinahe ein weiteres Gegentor, darunter ein brisanter Konter der Gäste nach einem Freistoß der Sonneberger (60.).
In den letzten Minuten hieß es alles oder nichts. Bei einem ruhenden Ball kurz hinter der Mittellinie brachte Lukas Heß das Leder hoch in den Strafraum. Stephan Funke köpfte weiter zu Florian Scheidemann, der mit dem Kopf den vielumjubelten Ausgleich erzielte – 2:2 (90..)! Die Sonneberger Spieler und Fans atmeten auf: ein glücklicher Punkt, aber ein Punkt, der die Moral zurückbringt.
Trotz des späten Glücks darf nicht übersehen werden, dass die Mannschaft auf dem Platz noch Luft nach oben hat. Viele Spieler sind noch nicht wieder in Landesklassenform, und Verletzungen sowie Urlaube schränkten die Aufstellungsmöglichkeiten ein. Der nächste Gegner, die punktgleichen Ohrataler, wird ein ganz anderes Kaliber – Sonneberg muss sich dringend steigern. Gästetrainer Stephan Anschütz fasste es nach dem Spiel treffend zusammen: „Den Punkt nehmen wir mit, Köpfe hoch und nächste Woche holen wir uns den Derbysieg in Bad Salzungen!“