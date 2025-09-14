Hesper E-Junioren erobern Tabellenführung

Im Spitzenspiel bei Concordia Schöninghsdorf setzten sich die E-Junioren des SV Hesepe mit 4:2 durch und übernahmen damit die Tabellenführung.

Nach einem Lattentreffer der Gäste ging Concordia zunächst mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause drehten John und Jasper die Partie zur 2:1-Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte baute Wise mit zwei Treffern den Vorsprung auf 4:1 aus. Concordia blieb durch Konter gefährlich, scheiterte jedoch mehrfach am gut aufgelegten Torhüter Theo. Kurz vor Schluss gelang den Gastgebern noch das Tor zum 2:4-Endstand.