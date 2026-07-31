Hesinger kehrt nach USA-Aufenthalt in die Oberliga zurück

– Foto: SpVgg Erkenschwick

Der 26-jährige Patrice Yoann Heisinger hat die vergangene Saison in den USA verbracht und ist inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt. Oberligist SpVgg Erkenschwick hat ihn nun unter Vertrag genommen. Es ist nach dem FC Gütersloh, dem Delbrücker SC, dem SV Westfalia Rhynern und dem SC Verl II die fünfte Station des Angreifers im westfälischen Amateuroberhaus, wo er bislang 67 Partien absolviert hat (14 Tore, sieben Assists).

Der 1,88 Meter große Rechtsfuß ist flexibel in der Offensive einsetzbar, fühlt sich jedoch vor allem auf dem rechten Flügel wohl und kann seine Stärken auch im Sturmzentrum ausspielen. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Heisinger in seiner Geburtsstadt beim Halleschen FC. Nach seinen Oberliga-Stationen spielte er zuletzt in Deutschland in der Spielzeit 2024/25 für den SC Peckeloh in der Westfalenliga.

Erkenschwicks Cheftrainer Nassir Malyar sagt zur Personalie: „Wir freuen uns sehr, dass wir Yoann noch auf den letzten Metern verpflichten konnten. Er ist ein sehr kraftvoller, schneller und geradliniger Spieler, der nicht nur Körperlichkeit und Tempo mitbringt, sondern auch wertvolle Erfahrung in unseren sehr jungen Kader einbringen wird. Durch seine Erfahrung in der Oberliga weiß er, wie man in dieser Liga auftritt und sich behauptet.“