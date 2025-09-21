Hesedorf/Nartum rettet knappen Vorsprung in Byhusen über die Zeit

Am Ende wurde es noch einmal eng. Doch Hesedorf/Nartum setzte sich beim Aufsteiger Byhusen nach einer 3:0-Führung mit 3:2 durch. Die FSV festigt damit ihren Platz in der Spitzengruppe der Kreisliga, während der TSV weiter auf den ersten Punkt wartet.

Im ersten Durchgang ergab sich das erwartete Bild: Hesedorf/Nartum hatte den Ball, Byhusen lauerte auf Konter. Das führte sogar zu den klareren Chancen für die Platzherren. Doch Timon Heins und Rayk Hess vergaben aus aussichtsreichen Positionen. Die FSV hatte aus dem Spiel heraus keine klaren Möglichkeiten, aber mit Joris Köhnken einen der besten Standardschützen der Liga in ihren Reihen. In der 36. Minute traf er per Freistoß perfekt in den Winkel zum 0:1-Pausenstand.

Nach dem Wechsel zog die FSV durch einen Doppelpack von Erik Meyer auf 3:0 davon. Zunächst traf er nach Doppelpass mit dem eingewechselten Fabio Brüning (63.), sieben Minuten später köpfte er nach Diagonalball von Lukas Krägel ins Tor. Doch Byhusen steckte nicht auf. Nach dem Anschlusstreffer von Noah Benninghoff zum 1:3 (84.) keimte Hoffnung auf, und nach dem 2:3 durch Heins (88.) drückten die Platzherren bis zum Schlusspfiff auf den Ausgleich – jedoch vergeblich.

„In Summe war es ein verdienter Sieg“, fand Hesedorf/Nartum-Coach Alexander Kupiec. „Auch wenn wir von der Leistung nicht ganz da waren, wo wir hinwollten und es am Ende unnötig spannend gemacht haben.“ Auch TSV-Trainer Eick Gerken fand das Ergebnis zwar durchaus verdient: „Aber ein Punkt für uns wäre mit Sicherheit auch nicht unverdient gewesen.“