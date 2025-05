Hesedorf/Nartum präsentiert neues Trainerteam

Zur neuen Spielzeit übernimmt Alexander Kupiec, vereinsintern „Kupi“ genannt, das Kommando an der Seitenlinie. Der langjährige Spieler des FSV war zuletzt als Trainer der Frauen der SG Nartum/Horstedt tätig und genießt im Verein hohes Ansehen.

Kupiec kennt Mannschaft und Umfeld bestens. In seiner bisherigen Trainerstation konnte er mit den Frauen große Erfolge feiern: Nach dem Kreispokalsieg in der vergangenen Saison steht das Team auch in der laufenden Spielzeit im Finale. In der Liga belegt seine Mannschaft aktuell den zweiten Platz in der Kreisliga und hat weiterhin die Möglichkeit, die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksliga zu erreichen.