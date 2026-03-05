Herztabletten und Bananasplit

Manchmal aber auch nur, weil ich später nach Hause komme und die Gattin dadurch nochmal aufwecke oder die Arme sich mein Gejammer anhören muss, weil ich halt wieder nicht auf meinen Körper gehört habe.

Ich neige dazu, mich viel zu schnell für irgendetwas zu begeistern, ohne vorher über irgendwelche Konsequenzen nachzudenken – oder wenigstens kurz eine Pro-und-Contra-Liste zu erstellen. Meistens muss mein Umfeld dann darunter leiden, weil der Plan fürs Wochenende umgeschmissen werden muss oder dergleichen.

Mittwochabend einmal quer durch die Stadt, den seit zwei Wochen nicht trainierten Körper über den Platz scheuchen, dann den Weg wieder zurück, um am nächsten Morgen wieder malochen zu gehen. Richtig guter Plan für jemanden, der sich unlängst beim Sortieren seiner Herztabletten in den Dispenser den Rücken verrenkt hat.

Aktuellstes Beispiel: Als in der entsprechenden WhatsApp-Gruppe gefragt wurde, wer denn beim Spiel der Hertha-BSC-7er-Ü40 für die alte Dame an einem Mittwochabend in Wartenberg auflaufen wollte, schrie ich als einer der Ersten: „Ich!“

Diese zweifelnden Gedanken kamen mir aber erst in den Kopf, als ich alles mit meiner Frau schon besprochen und der Ü40 zugesagt hatte. Um ehrlich zu sein, saß ich auch schon im Auto und stand gerade an der Ecke Seestraße/Müllerstraße, als dieser Zweifel langsam zu nagen begann.

Genauso wie die Kombination aus Döner und Bananasplit allmählich im Magen zwickte.

Eigentlich war ein gesundes Abendessen vor dem Kick geplant, aber das Kind wollte nach der Kita gerne ins Eiscafé. Um hier wenigstens nicht komplett ungesund zu essen, entschied ich mich für die Eis-Variante mit etwas Calcium. Schadet ja nicht vor dem Sport.

Da sich das Ganze zeitlich aber etwas zog, blieb zur Hauptmahlzeit nur der Döner.

Aber vielleicht hatte das Rumoren in meinem Magen auch nur etwas mit der leichten Nervosität zu tun. Denn eine Routine hatte ich mir als Hertha-Spieler noch nicht zugelegt.

Am Stadion Wartenberg angekommen, parkte ich meine Karre, enterte die Kabine und bekam sofort mein Trikot in die Hand gedrückt. Ich kann es gar nicht anders sagen: Es ist einfach ein erhabenes Gefühl, sich dieses Trikot anzuziehen und die Fahne aufs Feld zu tragen.

Und im Gegensatz zu meinem ersten Spiel konnte ich heute sogar ein paar Bälle aufs Tor bringen. Allerdings fehlte noch der letzte Bums, und so fand kein Schuss seinen Weg in die Maschen.

Die Hausherren waren eigentlich der klare Favorit in diesem Spiel und hatten gegen Hertha bereits in der Liga und im Pokal jeweils 5:2 gewonnen. Dafür hielten wir gut dagegen und hatten einfach Pech, dass wir vorne keinen machten und hinten zwei dumme Dinger bekamen.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte uns Niri, nach klasse Vorarbeit von Lenny, wieder auf ein Tor heran, was zu meiner besten Performance heute führte: beide Arme in die Höhe reißen und jubeln.

Im weiteren Verlauf des Spiels mussten wir natürlich immer mehr aufmachen, und der Wartenberger SV nutzte die nun vorhandenen Räume und erzielte – ähnlich wie im ersten Durchgang – zwei Buden kurz hintereinander, kurz bevor der Schiri die Partie beendete.

Traurig über die Niederlage, aber stolz, ein Teil dieser Hertha-Mannschaft zu sein, ging es unter die Dusche und dann schnellstmöglich nach Hause. Immerhin mussten wir ja alle (Achtung: klassischer Kreisligaspruch) morgen arbeiten.

Danke an die Jungs vom Wartenberger SV für das schöne, intensive Spiel.

Viel Erfolg für die weitere Saison und bis zum nächsten Mal.

Ha Ho He Hertha BSC … 7er Ü40

der Kutten König