Herzstück gebunden

– Foto: Johannes Hetzer

Der TSV Ihringshausen treibt seine Planungen für die kommende Saison konsequent voran – und stellt dabei das Zentrum der Mannschaft frühzeitig auf stabile Beine. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien bekanntgab, bleiben Felix Bredow und Kapitän Max Messerschmidt an Bord. „Das Mittelfeld nimmt Formen an“, heißt es aus dem Verein – und tatsächlich: Mit dem Regisseur und dem Taktgeber sind zwei Schlüsselrollen im zentralen Bereich langfristig besetzt.

Die Verlängerungen fügen sich in eine Reihe weiterer frühzeitiger Zusagen. Zuvor hatten bereits Lars Ruth, Chris Schäfer, Phil Mucha und Justus König für die nächste Serie zugesagt. Außerdem bleiben mit Hendrik und Dennis Hußmann sowie Ferris und Felix Sonnenschein gleich zwei Brüderpaare an der Eichhecke – der Verein hatte das unter dem Motto „Family First“ veröffentlicht.

Nun rückt der Fokus auf das sportliche Zentrum: Mit Bredow und Messerschmidt steht der Kern im Mittelfeld – Erfahrung, Spielkontrolle und Führung inklusive. Für den TSV Ihringshausen ist das der nächste Baustein auf dem Weg, die Mannschaft für die neue Spielzeit frühzeitig zusammenzuhalten.