Herzschlagfinale²: Luhe-Wildenau darf relegieren, Passau muss nicht

Noch eine Stufe dramatischer ist der Blick in den Tabellenkeller. Passau gewann zwar sein Finale gegen Dingolfing, blieb aber zunächst auf dem Relegationsplatz hängen - aufgrund des schlechteren Torverhältnisses im Vergleich zu Roding (direkter Vergleich: Unentschieden). Stahl, Holzinger & Co. müssen aber dennoch nicht in die Knochenmühle Saisonverlängerung - weil sie einer der besten Tabellen-14. aller Landesligen sind. Ausschlaggebend war letztlich das bessere Torverhältnis gegenüber Nordwest-Vertreter TSV Aubstadt II (-14 zu -9).

Christian Wolf (Sportlicher Leiter, Passau): "Puh, erst mal tief durchatmen. Zum Spiel: Es war eine gute und disziplinierte Leistung – unsere Jungs haben sich zu keiner Sekunde aufgegeben und am Ende verdient gewonnen. Nach dem furiosen Finish der letzten Saison und der Meisterschaft am letzten Spieltag haben wir heute wohl unser letztes Quäntchen Glück aufgebraucht. Hauchdünn bleiben wir in der Landesliga. Aber: Die Mannschaft und das Trainerteam haben sich das absolut verdient – wir spielen ein herausragendes Jahr 2025! Unser Saisonziel waren 40 Punkte – das haben wir übertroffen, und trotzdem mussten wir bis zum Schluss zittern. Glückwunsch an die Jungs und das gesamte Trainerteam – jetzt wird gefeiert!"