 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Herzschlagfinale um Titel in der Wetzlarer Fußball-B-Liga

Teaser KLB WETZLAR: +++ In der Fußball-B-Liga Wetzlar bleibt es spannend bis zu den allerletzten Spielminuten. So ist das Titelrennen, das an Dramatik kaum zu überbieten ist, schließlich ausgegangen +++

von Redaltopn · Heute, 21:06 Uhr · 0 Leser
Da brechen sie endlich, die Dämme: Nach dem Abpfiff der letzten Saisonpartie in der Fußball-B-Liga gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen II, das mit einen 2:2 endet, stümt die die "Bank" der SG Biskirchen/Ulmtal das Feld und feiert den Durchmarsch in die höchste Wetzlarer Kreisliga. © Steffen Bär
Da brechen sie endlich, die Dämme: Nach dem Abpfiff der letzten Saisonpartie in der Fußball-B-Liga gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen II, das mit einen 2:2 endet, stümt die die "Bank" der SG Biskirchen/Ulmtal das Feld und feiert den Durchmarsch in die höchste Wetzlarer Kreisliga. © Steffen Bär

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KLB Wetzlar
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SG TuS Naunheim II

Wetzlar. Was für ein Drama?! Im Kampf um die Meisterschaft wurde es in der Fußball-B-Liga am letzten Spieltag der Saison noch einmal spannend. Während Waldgirmes III seine Hausaufgaben souverän mit 4:0 bei Oberbiel II machte, lag Tabellenführer SG Biskirchen/Ulmtal bei Münchholzhausen/Dutenhofen II kurz vor Schluss 1:2 zurück. Eine Niederlage hätte Punktgleichstand zwischen Waldgirmes III und Biskirchen/Ulmtal bedeutet. Dann wären die Waldgirmeser auf den letzten Drücker Meister geworden, da sie die beiden direkten Duelle mit 3:2 und 2:1 gewonnen hatten. So kam es aber nicht. In doppelter Unterzahl gelang den Biskirchen/Ulmtalern in der Nachspielzeit das 2:2. Der Punkt reichte zum Titelgewinn. Blau-Weiß Wetzlar stand schon länger als Absteiger fest. Burgsolms III geht in die Abstiegsrelegation. Die SG Nauborn/Laufdorf, die bereits am Donnerstagabend 1:2 gegen den TV Dornholzhausen verloren hatte, bestreitet die Relegation um den Aufstieg.

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