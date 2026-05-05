Herzschlagfinale programmiert: Bester KL-11. im Osten gerettet

Spannung bis zum Schluss ist im Rennen um den punktbesseren Ost-Kreisliga-11. programmiert. Aktuell in Front liegt die Kreisliga Passau, allerdings nur einen Zähler vor der Kreisliga Straubing. Platz 11 belegt in der Passau-Staffel obendrein der SV Hohenau, der sich noch direkt retten kann, noch in die Direkt-Abstiegszone rutschen kann, und den gegenüber der punktgleichen SG Thyrnau/Kellberg aktuell nur das bessere Torverhältnis (Direktvergleich ausgeglichen) "rettet". Der Ost-Kreisliga-Schlusspieltag findet übrigens exklusiv am Freitagabend statt. Diesen Sonderslot hatte in den beiden Vorjahren die Bezirksliga reserviert. Diese musste aber aufgrund eines Hinweises aus dem Verbandsspielbereich weichen. Die niederbayerischen Bezirksliga-Vizemeister sollten nicht einen Tag länger Pause vor der Relegation genießen dürfen als die Landesligavertreter. 😅
Die Relegation zu den beiden Kreisligen im Fußballkreis Ost bestreiten die fünf Kreisklassen-Vizemeister, sowie die beiden Tabellen-12. der Kreisligen und der punktschwächere Tabellen-11. der beiden Ost-Kreisligen. Die acht Releganten spielen in zwei regionalen Vierergruppen um festgelegt vier Plätze. Sprich: der punkt-bessere Kreisliga-11. packt den direkten Klassenerhalt.
Zwei Spieltage vor Saisonschluss haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.
Der punktbeste Ost-Kreisliga-11. entgeht der Abstiegsrelegation und ist direkt gerettet.
Nur der punktbeste Tabellen-11. entgeht der Abstiegsrelegation! Sprich: das Rennen ist vorm vorletzten Spieltag noch komplett offen! Und weil es am Schlusspieltag der Kreisliga Passau obendrein das wichtige Direktduell zwischen der SG Thyrnau/Kellberg und dem FC Tittling gibt, ist ohnehin Feuer drin bis zur letzten Sekunde! Fakt ist: der zum Schluss punktbessere Tabellen-11. bleibt Kreisligist!