 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Herzschlagfinale programmiert: Bester KL-11. im Osten gerettet

Warum Platz 11 in der Kreisliga im Osten den Klassenerhalt bringen kann +++ Es bleibt wohl spannend bis zur letzten Sekunde

von Sebastian Ziegert · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Aktuell "vorne" im Platz-11-Ranking: der SV Hohenau, aber es bleibt superspannend!
Aktuell "vorne" im Platz-11-Ranking: der SV Hohenau, aber es bleibt superspannend! – Foto: Bernardo Picture

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KL Passau
KL Straubing

Spannung bis zum Schluss ist im Rennen um den punktbesseren Ost-Kreisliga-11. programmiert. Aktuell in Front liegt die Kreisliga Passau, allerdings nur einen Zähler vor der Kreisliga Straubing. Platz 11 belegt in der Passau-Staffel obendrein der SV Hohenau, der sich noch direkt retten kann, noch in die Direkt-Abstiegszone rutschen kann, und den gegenüber der punktgleichen SG Thyrnau/Kellberg aktuell nur das bessere Torverhältnis (Direktvergleich ausgeglichen) "rettet". Der Ost-Kreisliga-Schlusspieltag findet übrigens exklusiv am Freitagabend statt. Diesen Sonderslot hatte in den beiden Vorjahren die Bezirksliga reserviert. Diese musste aber aufgrund eines Hinweises aus dem Verbandsspielbereich weichen. Die niederbayerischen Bezirksliga-Vizemeister sollten nicht einen Tag länger Pause vor der Relegation genießen dürfen als die Landesligavertreter. 😅

Die Relegation zu den beiden Kreisligen im Fußballkreis Ost bestreiten die fünf Kreisklassen-Vizemeister, sowie die beiden Tabellen-12. der Kreisligen und der punktschwächere Tabellen-11. der beiden Ost-Kreisligen. Die acht Releganten spielen in zwei regionalen Vierergruppen um festgelegt vier Plätze. Sprich: der punkt-bessere Kreisliga-11. packt den direkten Klassenerhalt.

Zwei Spieltage vor Saisonschluss haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.

"Platz 11"-Ranking der Ost-Kreisligen

Der punktbeste Ost-Kreisliga-11. entgeht der Abstiegsrelegation und ist direkt gerettet.


Kreisliga Passau (nach 24 von 26 Spieltagen)
9. FC Egglham 28 Punkte
10. FC Tittling 25 Punkte
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11. SV Hohenau 23 Punkte - Tordifferenz: -23
12. SG Thyrnau/Kellberg 23 Punkte - Tordifferenz: -30 (direkter Vergleich mit Hohenau ausgeglichen! Tordifferenz zählt)
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13. TSV Schönberg 21 Punkte



Kreisliga Straubing (nach 24 von 26 Spieltagen)
9. SV Winzer 27 Punkte
10. SV Auerbach 27 Punkte
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11. 1. FC Viechtach 22 Punkte
12. SpVgg Stephansposching 19 Punkte
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13. SV Perkam 18 Punkte
14. DJK SB Straubing 18 Punkte



Nur der punktbeste Tabellen-11. entgeht der Abstiegsrelegation! Sprich: das Rennen ist vorm vorletzten Spieltag noch komplett offen! Und weil es am Schlusspieltag der Kreisliga Passau obendrein das wichtige Direktduell zwischen der SG Thyrnau/Kellberg und dem FC Tittling gibt, ist ohnehin Feuer drin bis zur letzten Sekunde! Fakt ist: der zum Schluss punktbessere Tabellen-11. bleibt Kreisligist!