Herzschlagfinale programmiert: Bester KL-11. im Osten gerettet Warum Platz 11 in der Kreisliga im Osten den Klassenerhalt bringen kann +++ Es bleibt wohl spannend bis zur letzten Sekunde von Sebastian Ziegert · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Aktuell "vorne" im Platz-11-Ranking: der SV Hohenau, aber es bleibt superspannend! – Foto: Bernardo Picture

Spannung bis zum Schluss ist im Rennen um den punktbesseren Ost-Kreisliga-11. programmiert. Aktuell in Front liegt die Kreisliga Passau, allerdings nur einen Zähler vor der Kreisliga Straubing. Platz 11 belegt in der Passau-Staffel obendrein der SV Hohenau, der sich noch direkt retten kann, noch in die Direkt-Abstiegszone rutschen kann, und den gegenüber der punktgleichen SG Thyrnau/Kellberg aktuell nur das bessere Torverhältnis (Direktvergleich ausgeglichen) "rettet". Der Ost-Kreisliga-Schlusspieltag findet übrigens exklusiv am Freitagabend statt. Diesen Sonderslot hatte in den beiden Vorjahren die Bezirksliga reserviert. Diese musste aber aufgrund eines Hinweises aus dem Verbandsspielbereich weichen. Die niederbayerischen Bezirksliga-Vizemeister sollten nicht einen Tag länger Pause vor der Relegation genießen dürfen als die Landesligavertreter. 😅

Die Relegation zu den beiden Kreisligen im Fußballkreis Ost bestreiten die fünf Kreisklassen-Vizemeister, sowie die beiden Tabellen-12. der Kreisligen und der punktschwächere Tabellen-11. der beiden Ost-Kreisligen. Die acht Releganten spielen in zwei regionalen Vierergruppen um festgelegt vier Plätze. Sprich: der punkt-bessere Kreisliga-11. packt den direkten Klassenerhalt.



Zwei Spieltage vor Saisonschluss haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.





"Platz 11"-Ranking der Ost-Kreisligen Der punktbeste Ost-Kreisliga-11. entgeht der Abstiegsrelegation und ist direkt gerettet.





