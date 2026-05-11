Herzschlagfinale! Nabburg feiert historische Meisterschaft

Hallo Bezirksliga! Spielertrainer Ralph Egeter (rechts) und der TV Nabburg haben sich am letzten Spieltag zum Kreisliga-Meister gekürt. – Foto: Thomas Schneider

Dieses Saisonfinale war an Spannung und Dramatik kaum zu übertreffen! Für ein paar Minuten wäre der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II Meister der Kreisliga West gewesen. Doch dann traf Gegner SV Kemnath zum späten 2:2-Ausgleich. Und: Im Parallelspiel wollte Nico Sporer offenbar alle Zweifel beseitigen. Er erzielte in der 94. Minute den 3:2-Siegtreffer für den TV Nabburg im Heimspiel gegen Dieterskirchen. Damit küren sich die Nabburger zum Meister und schaffen nach 39 Jahren des Wartens mal wieder den Sprung in die Bezirksliga. Historisch! Ettmannsdorf versucht sein (Aufstiegs-)Glück nun in der Relegation. Gleiches gilt für Dieterskirchen, das nach „unten“ relegieren muss. Auf den letzten Metern wurde der TSV noch von der DJK Dürnsricht überflügelt. Diese gewann ihr Auswärtsmatch bei der SG Silbersee hauchzart mit 1:0, springt auf Platz elf und hält die Klasse direkt.



Absteiger TSV Nittenau musste am letzten Spieltag der Saison vor 100 Zuschauern noch eine Heimniederlage gegen den TSV Detag Wernberg einstecken. Den Siegtreffer der Partie landete Noel Schwägerl noch vor der Pause in der 37. Minute. Schiedsrichter: Max Piendl, Emily Fröhlich, Konrad Heuberger







Mit einem Remis gingen der TSV Stulln und der SV Diendorf am letzten Spieltag der Saison vom Platz. Vor 120 Besuchern erzielte Alexander Kleierl bereits in der siebten Spielminute das 0:1 und Benedikt Meier erhöhte in der 15. Minute, was den Gästen die klare Führung einbrachte. Doch in der zweiten Hälfte nutzten die Hausherren ihre Chancen, Paul Weiß verkürzte kurz nach Wiederanpfiff (46.) und Josef Lobinger landete ein der 65. Minute den Ausgleichstreffer. Schiedsrichter: Richard Kerscher, Matthias Pielmeier, Thomas Schiegl







Der TV Nabburg steigt mitunter durch den Heimdreier am letzten Spieltag als Meister in die Bezirksliga auf. Der TSV Dieterskirchen musste sich vor 250 Fans knapp geschlagen geben und kämpft nun in der Relegation um Klassenerhalt. In der 17. Minute brachte Matthias Kurz die Hausherren in Front, doch Lukas Schmirler gelang in der 33. Minute der Ausgleich. Durch Florian Weingärtner gingen die Gäste in der 70. Minute in Führung, jedoch gelang Sebastian Zwack in der 75. Minute der Ausgleich. Die Nachspielzeit brachte den Heimsieg für Nabburg mit sich: Nico Sporer netzte in der 90.+4. Minute zum vielumjubelten 3:2 für den neuen Meister ein. Schiedsrichter: Thomas Schulze Bertelsbeck, Laszlo Bedike, Franz Bucher







Die DJK Dürnsricht-Wolfring nahm sich am letzten Spieltag noch drei Punkte bei der SG Silbersee 08 mit. Und sicherte sich damit auf den letzten Drücker den direkten Klassenerhalt. Den Siegestreffer vor 120 Zuschauern landete Tiziano Schleicher in der 44. Spielminute. Schiedsrichter: Mario Kiefl, Andreas Fleißer, Finn Mehrer













Ein 3:3 durften die 120 Schaulustigen am Samstag beim SV Haselbach miterleben. Zu Gast war der 1. FC Schmidgaden, der durch Michael Probst in der 18. Minute dank eines Elfmeters in Front ging. Josef Wifling gelang in der 27. Minute der erste Ausgleichstreffer der Partie. Kilian Hölzl brachte in der 32. Minute die Gäste erneut in Front, doch Michael Schmid sorgte in der 35. Minute für erneuten Ausgleich. In der 55. Minute gingen die Gastgeber durch Christian Brunner in Führung, doch Leon Pennerstorfer erzielte in der 89. Minute das 3:3. Schiedsrichter: Christian Gawinowski, Patrick Will, Andreas Köstlmeier







Ebenfalls ohne Sieger gingen SV Kemnath a.B. und Vizemeister SV Schwandorf-Ettmannsdorf II auseinander, der nun seine Chance auf den Aufstieg in der Relegation erhält. Vor 100 Fans brachte Alexander Grill die Hausherren in der 31. Minute in Front, Tobias Jobst sorgte jedoch in der 37. Minute für Ausgleich. In der 85. Minute gingen die Gäste durch ein Eigentor von Thomas Ott in Führung, doch Linus Lindner nutzte die Nachspielzeit (90.+3.) um das 2:2 zu erzielen. Schiedsrichter: Andreas Basler, Franz Dietrich, Gerhard Stache







Mit einem Heimdreier verabschiedete der FC OVI-Teunz den angereisten SC Katzdorf vor 100 Zuschauern am Schluss-Spieltag. Noch in der ersten Halbzeit brachte Gerhard Herzog (43.) das 1:0 hervor. Ein Elfmetertreffer von Daniel Kellner erhöhte in der 55. Minute. Das 3:0 erzielte Bastian Welnhofer in der 65. Minute und Fabian Frank netzte in der 79. Minute final zum klaren Heimdreier des FCOT ein. Schiedsrichter: Stephan Völkl, Michael Ott, Marius Lorenz