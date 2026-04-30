Herzschlagfinale!? »Klar spielen die Nerven eine Rolle«

Nach dem Würzburg-Spiel war nicht nur Philipp Schwarz unendlich alleine: Großschwarzenlohe wird wohl gleich wieder in die Landesliga zurückkehren. – Foto: Wolfgang Zink

Der Countdown läuft... Noch drei Spiele, dann spricht die Tabelle eine eindeutige Sprache. Dann ist in Stein gemeißelt, wer sich über die Meisterschaft und die Aufstiegsspiele freuen darf. Aber auch, wer in die Landesliga und in die Relegation muss. Der Countdown läuft... und mit dem 32. Spieltag beginnt das Herzschlagfinale. Dementsprechend blank liegen vielerorts die Nerven...

"Klar spielen die Nerven eine Rolle", gibt Bamberg-Sprecher Sascha Dorsch zu und wird von seinem Kollegen aus Neudrossenfeld, Daniel Stöcker, bestätigt, der ergänzt: "Es ist eine Gabe, wenn du die Nerven in den entscheidenden Momenten ausblenden kannst." Stadelns Manfred Dedaj und Lucas Altenstrasser von der Regensburger Fortuna sind davon überzeugt, dass trotz aller auch im gehobenen Amateurbereich bereits vorhandenen Professionalität das Nervenkostüm eine zentrale Rolle spielt. "Gerade in Mannschaftssportarten hast du immer Spieler dabei, die besser oder schlechter mit solchen Situationen umgehen können. Das ist menschlich und gehört dazu", macht Hofs Thomas Popp deutlich. Und auch Dorsch springt auf die menschliche Schiene auf: "Vielleicht hilft eine Horizonterweiterung: Fußball ist wichtig, aber nicht alles im Leben. Wir dürfen allesamt auch mal ein Spiel verlieren oder ein schlechtes Spiel machen..."

Der spielfreie ATSV Erlangen könnte auf einen Relegationsplatz zurückfallen. – Foto: Wolfgang Zink

Spielfrei: ATSV Erlangen

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 14:00 PUSH

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Alles, was uns außen herum ablenkt, gilt es beiseite zu schieben und den Fokus auf die letzten Spiele zu richten. Wir müssen aus den vergangenen Gegentoren lernen und es besser machen." Personal: Der komplette Kader steht zur Verfügung. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Wir freuen uns auf Kornburg und wollen unsere fast perfekte Rückrunde weiterführen. Wir wollen weiter ungeschlagen bleiben und mit einem guten Gefühl aus der Saison herausgehen." Personal: Fehlen werden weiterhin Paul Reitzig und Alexander Kautz. Patrik Vacek (nach Sperre) und Lukas Bauer (nach Erkrankung) stehen wieder zur Verfügung.

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr SC Eltersdorf Eltersdorf ASV Neumarkt ASV Neumarkt 14:00 PUSH

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): „Absolute Crunch-Time der Saison. Es wird von Woche zu Woche intensiver. Da muss ich meiner Mannschaft noch einmal ein Lob aussprechen, wie wir da zuletzt über 90 Minuten beim Team der Stunde in Weiden gemacht haben. Da hat sich jeder reingehauen und gefightet. So müssen wir das weiter angehen. Wir wissen um unsere Qualität und dürfen uns gar nicht von Rechenspielen beeinflussen lassen, sondern müssen unser Spiel auf den Rasen bringen.“ Personal: Neben den Langzeitverletzten Valantis Floros und Niclas Egerer müssen die Quecken bei Tom Feulner aktuell noch abwarten - aufgrund einer Erkrankung. Ansonsten gibt es wie üblich Fragezeichen, die erst nach dem Abschlusstraining geklärt werden können. Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Ein absolutes Topspiel, zu dem hoffentlich einige Zuschauer kommen werden! Platz 1 gegen 3 wenige Spieltage vor Saisonende - besser geht es nicht. Beide Mannschaften müssen mit voller Power spielen, weil beide Teams die drei Punkte brauchen. Eltersdorf ist sehr erfahren und hat mit einem schnürkellosen Fußball ordentlich Zug Richtung Tor. Wir sind bereit - und gehen nach dem Sieg gegen Gebenbach mit Selbstvertrauen in die Partie." Personal: Fabian Pözl und Maximilian Mild bleiben die einzigen Sorgenkinder, nachdem Maximilian Bergler wieder fit ist.

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Großschwarzenlohe ist eine physisch starke Truppe. Sie sind gegen den Ball gut organisiert, agieren zweikampfbetont und kommen übers schnelle Umschalten vors Tor. Wir stellen uns auf ein schnelles und intensives Spiel ein." Personal: Andre Adkins ist verletzt Florian Bauer (Trainer, Großschwarzenlohe): "Der vergangene Spieltag war echt bitter! Wieder einmal haben wir mit einem Tor Unterschied verloren und keiner weiß, warum. Alle relevanten Statistikwerte waren auf unserer Seite. Auch wenn ich diese Formulierung hasse, aber: Sinnbildlich für unsere Saison. Klar ist die Wahrscheinlichkeit auf die Relegation nun auf ein Minimum geschrumpft. Aber es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Wir müssen in Cham gewinnen und darauf hoffen, dass auf den anderen Plätzen für uns gespielt wird." Personal: Timo Kräftner kann wieder spielen.

Weil Cham um Trainer Faruk Maloku am letzten Spieltag spielfrei hat, wird die Konstellation im Aufstiegsrennen noch einmal interessanter. – Foto: Thomas Schneider

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr FC Coburg FC Coburg FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 15:00 PUSH

Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Wir wollen die vergangenen drei Spiele erfolgreich gestalten, um mit Selbstvertrauen in die voraussichtliche Relegation zu gehen." Personal: Ricardo König ist gesperrt, Leonard Späth verletzt. Oliver Gorgiev (Trainer, Ingolstadt): "Uns erwartet ein Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht und uns alles abverlangen wird. Coburg ist trotz des Ergebnisses aus dem Hinspiel nicht zu unterschätzen." Personal: Mu Atak (Sehnenriss), Rafael Esslinger (Schulterverletzung) und Edis Bakic (Sprunggelenksverletzung) werden nicht dem Kader angehören.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV FSV Stadeln Stadeln 15:00 PUSH

Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Gegen Stadeln gibt es für uns nur ein Ziel: drei Punkte! Die Situation ist für uns nicht ungewohnt – seit Wochen und Monaten haben wir ein Endspiel nach dem anderen, und mit diesem Druck konnten wir in der Rückrunde sehr gut umgehen. Vor heimischem Publikum und mit der Unterstützung unserer Fans wollen wir die Chance nutzen." Personal: Ausfallen werden weiterhin Simon Schäfer und Fabio Hock sowie die Langzeitverletzten Niklas Staudt, Luca Forster und Noa Zuljevic. Fraglich ist der Einsatz von Steffen Krautschneider. Dennie Michel ist wohl wieder fit. Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Am vergangenen Wochenende waren wir natürlich alle froh! Ein wichtiger Sieg! Es braucht insgesamt keine großen Reden mehr. Nach der Englischen Woche mussten wir erst etwas regenerieren - und dann steht das nächste wichtige Spiel an. Wir müssen einmal mehr Vollgas geben!" Personal: Neben Leon Siefert muss wohl auf Jonas Köstler (Adduktorenverletzung) verzichtet werden. Kapitän Luca Pulkrabek hat Probleme mit seinem Knie und könnte ausfallen.

Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Ganz klare Ansage: Drei Punkte müssen her! Wir wollen mit einem Sieg wieder in ruhigere Fahrwasser kommen." Personal: Lukas da Silva-Freundorfer steht vor seinem Comeback. Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Für uns gilt das gleiche wie im vergangenen Spiel: Der Gegner wird alles raushauen, um mit einem Sieg den Klassenerhalt einzutüten. Wir benötigen selbst noch Punkte, um auf Nummer sicher zu gehen und dürfen natürlich nicht ansatzweise so sorglos agieren wie zuletzt. Das hat mich sehr geärgert! Auf noch eine Klatsche bei der Fortuna wie in den vergangenen Jahren hab ich keinen Bock. Ich hoffe daher, dass die Mannschaft die notwendige Ernsthaftigkeit an den Tag legt." Personal: Die Ausfallliste hat sich im Vergleich zu den Vorwochen nicht verändert.

Ist es Coburg? Als bester Bayernliga-Zweitletzter darf der Nord-Vertreter in die Relegation. – Foto: Florian Würthele

Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 16:00 live PUSH

Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Das vergangene Spiel haben wir abgehakt und aufgearbeitet. Leider haben wir, wie in den Spielen zuvor, zu viele einfache Fehler gemacht, die der Gegner brutal ausgenutzt hat. Die Spielanlage stimmt, aber wir müssen wieder dahin kommen, dass wir für den Gegner maximal eklig und hungriger vor dessen Tor sind. Vor allem gegen den kommenden Gegner wird es unabdingbar sein, dass wir wieder defensiv aggressiv und intensiv arbeiten wollen. Gleichzeitig müssen wir auch zielstrebiger Richtung dessen Tor sein." Personal: Patrik Hofmann, Lias Birle und Konstantin Plankl kehren wohl in den Kader zurück, wohingegen der gesperrte Timo Kohler neben den Langzeitverletzten nicht zur Verfügung stehen wird. Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Wir haben fünf Mal in Folge Unentschieden gespielt und damit auch die Aufstiegschancen verspielt. Wir fahren nun nach Gebenbach, um dort befreit aufzuspielen. Auf Gebenbach und den Pfarrer dort freuen wir uns unglaublich. Wir hatten sportlich spannende Duelle und menschlich immer viel Freude in der Oberpfalz." Personal: Marc Reischmann (Rippenbruch) und Oliver Schubert (Kreuzband) fallen aus.

Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 16:00 PUSH