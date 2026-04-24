Herzschlagfinale in Pforzheim: 08 verpasst den Befreiungsschlag

Die Partie beim 1. CfR Pforzheim begann für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen unter Trainer Daniel Zmpitas wie gemalt. Mit einer enormen Entschlossenheit starteten die Gäste in die Begegnung. Bereits in der 5. Minute belohnte Bleart Dautaj die Bemühungen mit dem frühen 0:1. Doch die Freude währte nur kurz, da die Hausherren eine schnelle Antwort parat hatten. Denis Gudzevic glich bereits in der 10. Minute zum 1:1 aus. Bissingen ließ sich von diesem Rückschlag jedoch nicht beirren und suchte weiter den Weg nach vorne, um im Abstiegskampf der Oberliga Baden-Württemberg ein wichtiges Zeichen zu setzen.

Nach einer halben Stunde belohnte sich die Elf von Daniel Zmpitas für ihren mutigen Auftritt. Alexander Götz erzielte in der 31. Minute das 1:2 und brachte die Hoffnung auf drei wichtige Punkte zurück in das Lager der Nullachter. Doch erneut hielt die Führung nicht lange: Nur vier Minuten später war es Dominik Salz, der in der 35. Minute zum 2:2 für den 1. CfR Pforzheim traf. Mit diesem emotionalen Gleichstand ging es für beide Teams in die Kabinen.

Hoffnungsschimmer durch Selimi

Der zweite Durchgang begann für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen ebenso verheißungsvoll wie der erste. In der 55. Minute brandete erneut Jubel auf, als Auron Selimi die erneute Führung für die Gäste erzielte (2:3). In der Folge reagierte Daniel Zmpitas personell, um den Vorsprung über die Zeit zu bringen: Marko Andric kam für Andre Sirianni (71.), Emre Yalcin ersetzte den Torschützen Bleart Dautaj (74.) und Patrick Scheele rückte für Justin Keklik (84.) in die Formation.

Das bittere Ende in der Nachspielzeit

Die Schlussphase war geprägt von purer Leidenschaft und einer massiven Abwehrschlacht der Nullachter. In der 90. Minute brachte Daniel Zmpitas noch Angelo Di Stefano für Alexander Götz, um wertvolle Sekunden von der Uhr zu nehmen. Doch das bittere Ende folgte in der dritten Minute der Nachspielzeit: Cemal Durmus erzielte das 3:3 (90.+3) für den 1. CfR Pforzheim. Dieser späte Ausgleich traf den FSV 08 Bietigheim-Bissingen tief ins Herz. Trotz einer couragierten Leistung, in der man einen etablierten Gegner der Liga an den Rand einer Niederlage brachte, reichte es am Ende nicht für den so dringend benötigten Dreier.

Blick auf die aktuelle Tabellensituation

Nach 29 absolvierten Partien steht der FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit nun 21 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz der Oberliga Baden-Württemberg. Die Bilanz von drei Siegen, zwölf Unentschieden und 14 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 39:72 unterstreicht die schwierige Lage.

Fokus auf das kommende Heimspiel

Für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen gilt es nun, die Enttäuschung über den späten Punktverlust zu verarbeiten. Der Blick muss nach vorne gerichtet werden, denn die nächste schwere Aufgabe wartet bereits. Am Samstag, 02.05.2026, empfangen die Nullachter um 15:30 Uhr den SV Oberachern. Gegen den aktuell Tabellenfünften wird erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung und die gleiche Leidenschaft wie in Pforzheim vonnöten sein, um vor eigenem Publikum einen Sieg einzufahren.