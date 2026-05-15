Herzschlagfinale in Liga drei – RWE braucht Schützenhilfe

RWE braucht Schützenhilfe an Spieltag 38 – Foto: Imago Images

Es ist kein Kampf mehr um den Titel, denn den hat sich der VfL Osnabrück bereits geschnappt, allerdings können mit Energie Cottbus, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen noch drei Mannschaften auf den zweiten Aufstiegsplatz springen. Für Hansa Rostock geht es unter Umständen noch um den Relegationsplatz – dafür bräuchte es allerdings reichlich Schützenhilfe. Das sagt RWE-Trainer Uwe Koschinat im Vorfeld des Herzschlagfinals beim SSV Ulm.

Da sich Rot-Weiss allerdings mit 67 Zählern – punktgleich mit dem MSV und Zwei hinter Energie – sind sie auf Schützenhilfe angewiesen. Aus Essener Sicht wären Niederlagen der Konkurrenz oder maximal ein Unentschieden der Cottbuser essenziell, soweit die Koschinat-Elf den direkten Aufstieg noch perfekt machen will. Dabei geht es für den Essener Übungsleiter vor allem um Strategien und Szenarien, um immer wieder auf die Parallelergebnisse reagieren zu können, erklärt er in der Spieltagskonferenz.

Für die Ulmer geht es am 38. Spieltag noch darum, sich gebührend vom Drittliga-Fußball zu verabschieden. Denn für die Spatzen folgt auf den Abstieg aus der 2. Bundesliga im vergangene Jahr, nun der nächste Abstieg in die Regionalliga Südwest. Auf der anderen Seite kann Rot-Weiss Essen historisch schaffen und nach 19-jähriger Bundesligaabstinenz endlich wieder den Sprung zurück in die zweithöchste deutsche Spielklasse schaffen.

Zeitgleich würde auch ein Kantersieg bei einem gleichzeitig knappen MSV-Erfolg helfen, um an den Zebras vorbeizuziehen. Für Koschinat allerdings nur eine von vielen Theorien: „Wir sollten nicht so arrogant sein und glauben, wir könnten einen Kantersieg in Ulm einfahren. Wichtig ist es, überhaupt einen Dreier zu holen.“

Denkt man in Essen an den Aufstieg werden wohl viele Rot-Weisse schnell nervös oder träumen davon, endlich wieder ganz großen Fußball an der Hafenstraße zu sehen. Das will Uwe Koschinat selbstverständlich auch und möchte genau dieses Erfolgserlebnis spätestens nach der Relegations mit den Fans zusammen erleben: „Eins ist klar: Ein so großer Traditionsverein wie Rot-Weiss Essen, der beschäftigt sich sehr mit dem Hier und Jetzt. Ich höre von Anfang an der Saison, dass wir den Menschen hier einen Traum erfüllen können. Die Erfahrung möchte ich hier gerne noch machen“, erzählt der 54-Jährige.

Sollten alle Mannschaften gewinnen und es eben keine Überraschung hinsichtlich des Torverhältnisses geben, würde alles beim Alten bleiben: Energie Cottbus ist nach dem Abstieg 2014 wieder zweitklassig, MSV hat die Chance auf den Durchmarsch und RWE hätte, trotz Ausscheidung aus dem Niederrheinpokal, das DFB-Pokal-Ticket sicher.

Personell muss Koschinat weiter auf Klaus Gjasulla und Lucas Brumme verzichten, der sich gegen den SC Verl am Knöchel verletzt hat. Außerdem hat es für Francis Bouebari noch nicht ganz für den Kader gereicht. Dafür ist es Dickson Abiama, der den fehlenden Brumme auf der Schiene wieder ersetzen kann.