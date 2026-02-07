 2026-02-06T13:16:52.650Z

Herzschlagfinale: Heimstetten U17-Champion, Landshut Zweiter

Die Nachwuchstalente aus Oberbayern triumphieren in Weiden und küren sich erstmals zum bayerischen Hallenmeister

von PM · Heute, 20:00 Uhr
Die U17-Junioren des SV Heimstetten sind bayerischer Hallenmeister.
Die U17-Junioren des SV Heimstetten sind bayerischer Hallenmeister. – Foto: Gerhard Brandlmeier/BFV

Premierentitel für den SV Heimstetten! Die U17-Junioren des SVH haben am Samstag in Weiden in der Oberpfalz zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Bayerische Hallenmeisterschaft gewonnen. Und wie: Im Finale vor 360 Zuschauern traf Vincent Groß in letzter Sekunde und quasi mit der Schlusssirene zum 2:1-Sieg gegen die SpVgg Landshut. Zuvor hatte es nach Treffern von Marku Kleo (Heimstetten) und Bastian Wejnar (Landshut) 1:1 gestanden. Im "kleinen Finale" sicherten sich die Lokalmatadoren vom SV Raigering im Sechsmeterschießen gegen die SpVgg Bayern Hof mit 5:4 die Bronzemedaille.

Bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft der U17-Junioren gingen beide späteren Finalisten in Gruppe B an den Start: Heimstetten startete mit einem 2:0-Erfolg gegen die JFG Würzburg-Nord ins Turnier. Das anschließende direkte Duell der beiden späteren Finalisten endete 2:2, danach folgten Siege gegen den Titelverteidiger FC Memmingen (2:0) und die JFG Wendelsteiner Fußball (4:1). Die SpVgg Landshut setzte gleich zum Start ein echtes Ausrufezeichen und gewann mit 6:0 gegen die JFG Wendelsteiner Fußball. Nach dem 2:2 gegen Heimstetten folgte ein 0:0-Unentschieden gegen den JFG Würzburg-Nord. Im letzten Gruppenspiel besiegte auch Landshut die Vorjahressieger aus Memmingen (3:0).

In Gruppe A setzte sich der SV Raigering an die Spitze – gefolgt von der SpVgg Bayern Hof auf Platz zwei. Beide späteren Halbfinalisten trennten sich im ersten Gruppenspiel 0:0, danach gewann Raigering knapp (3:2) gegen den TSV Nördlingen, spielte 0:0 gegen den ASV Cham und bezwang den TSV Großbardorf (4:2). Die Spielvereinigung aus Hof trennte sich 1:1-unentschieden vom ASV Cham, gewann mit 2:0 gegen Nördlingen und zog nach einem 0:0-Remis gegen Großbardorf ins Halbfinale ein.

Im Halbfinale gelang den späteren Champions ein schneller Doppelschlag zur Führung: Die Heimstettener trafen in Minute drei und acht und setzten sich so gegen die SpVgg Bayern Hof durch. Und auch im zweiten Halbfinale lautete der Endstand 2:0: Luis Bauland (2.) und Berdh Gecaj (11.) schossen die SpVgg Landshut gegen den SV Raigering ins Endspiel.

Im Finale trafen also wieder die SpVgg Landshut und der SV Heimstetten aufeinander – und am Ende triumphierte der Bezirksmeister aus Oberbayern! In der allerletzten Sekunde sorgte Vincent Groß mit seinem Tor zum 2:1 für die Entscheidung und großen Jubel beim Heimstettener Anhang. Durch den Triumph hat sich der SV Heimstetten nun für die Süddeutsche Hallenmeisterschaft am 8.März in Ehningen (Baden-Württemberg) qualifiziert.

"Das war heute wirklich eine Topleistung meiner Spieler – und am Ende ein glücklicher Sieg gegen eine sehr starke Landshuter Mannschaft. Unser erster Triumph bei einer Bayerischen Hallenmeisterschaft fühlt sich natürlich besonders an. Nachdem wir im vergangenen Jahr bereits mit der U15 und der U17 die Bezirksmeisterschaft geholt hatten, war das klare Ziel diesmal, auch das Landesfinale zu gewinnen. Dass es nun tatsächlich geklappt hat, ist einfach sensationell", freute sich Heimstetten‑Coach Selmir Sabic und ergänzte: "Bei der Süddeutschen Hallenmeisterschaft wollen wir erneut eine starke Leistung zeigen – und dann sehen wir, wie weit wir kommen."

"Unfassbar – ein solches Herzschlagfinale habe ich noch nie erlebt! Es war der perfekte Schlusspunkt eines großartigen Turniers, das geprägt war von fantastischer Stimmung in der Halle und vielen Momenten, die allen Spielern noch lange in Erinnerung bleiben werden. Das war Werbung für den Juniorenfußball auf höchstem Niveau. Mein Glückwunsch geht natürlich an den SV Heimstetten zum übers Turnier hinweg gesehen verdienten Titel", sagte Thomas Graml, Bezirks-Vorsitzender aus der Oberpfalz.


Die Abschlusstabelle:

  1. SV Heimstetten
  2. SpVgg Landshut
  3. SV Raigering
  4. SpVgg Bayern Hof
  5. TSV Nördlingen
  6. JFG Wendelstein
  7. ASV Cham
  8. FC Memmingen
  9. TSV Großbardorf
  10. JFG Würzburg-Nord

