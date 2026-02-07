Herzschlagfinale: Heimstetten U17-Champion, Landshut Zweiter

Premierentitel für den SV Heimstetten! Die U17-Junioren des SVH haben am Samstag in Weiden in der Oberpfalz zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Bayerische Hallenmeisterschaft gewonnen. Und wie: Im Finale vor 360 Zuschauern traf Vincent Groß in letzter Sekunde und quasi mit der Schlusssirene zum 2:1-Sieg gegen die SpVgg Landshut. Zuvor hatte es nach Treffern von Marku Kleo (Heimstetten) und Bastian Wejnar (Landshut) 1:1 gestanden. Im "kleinen Finale" sicherten sich die Lokalmatadoren vom SV Raigering im Sechsmeterschießen gegen die SpVgg Bayern Hof mit 5:4 die Bronzemedaille.