Herzschlagfinale: Heimstetten U17-Champion, Landshut Zweiter Die Nachwuchstalente aus Oberbayern triumphieren in Weiden und küren sich erstmals zum bayerischen Hallenmeister von PM · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Die U17-Junioren des SV Heimstetten sind bayerischer Hallenmeister. – Foto: Gerhard Brandlmeier/BFV

Premierentitel für den SV Heimstetten! Die U17-Junioren des SVH haben am Samstag in Weiden in der Oberpfalz zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Bayerische Hallenmeisterschaft gewonnen. Und wie: Im Finale vor 360 Zuschauern traf Vincent Groß in letzter Sekunde und quasi mit der Schlusssirene zum 2:1-Sieg gegen die SpVgg Landshut. Zuvor hatte es nach Treffern von Marku Kleo (Heimstetten) und Bastian Wejnar (Landshut) 1:1 gestanden. Im "kleinen Finale" sicherten sich die Lokalmatadoren vom SV Raigering im Sechsmeterschießen gegen die SpVgg Bayern Hof mit 5:4 die Bronzemedaille.

Bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft der U17-Junioren gingen beide späteren Finalisten in Gruppe B an den Start: Heimstetten startete mit einem 2:0-Erfolg gegen die JFG Würzburg-Nord ins Turnier. Das anschließende direkte Duell der beiden späteren Finalisten endete 2:2, danach folgten Siege gegen den Titelverteidiger FC Memmingen (2:0) und die JFG Wendelsteiner Fußball (4:1). Die SpVgg Landshut setzte gleich zum Start ein echtes Ausrufezeichen und gewann mit 6:0 gegen die JFG Wendelsteiner Fußball. Nach dem 2:2 gegen Heimstetten folgte ein 0:0-Unentschieden gegen den JFG Würzburg-Nord. Im letzten Gruppenspiel besiegte auch Landshut die Vorjahressieger aus Memmingen (3:0).



In Gruppe A setzte sich der SV Raigering an die Spitze – gefolgt von der SpVgg Bayern Hof auf Platz zwei. Beide späteren Halbfinalisten trennten sich im ersten Gruppenspiel 0:0, danach gewann Raigering knapp (3:2) gegen den TSV Nördlingen, spielte 0:0 gegen den ASV Cham und bezwang den TSV Großbardorf (4:2). Die Spielvereinigung aus Hof trennte sich 1:1-unentschieden vom ASV Cham, gewann mit 2:0 gegen Nördlingen und zog nach einem 0:0-Remis gegen Großbardorf ins Halbfinale ein.





Im Halbfinale gelang den späteren Champions ein schneller Doppelschlag zur Führung: Die Heimstettener trafen in Minute drei und acht und setzten sich so gegen die SpVgg Bayern Hof durch. Und auch im zweiten Halbfinale lautete der Endstand 2:0: Luis Bauland (2.) und Berdh Gecaj (11.) schossen die SpVgg Landshut gegen den SV Raigering ins Endspiel.



Im Finale trafen also wieder die SpVgg Landshut und der SV Heimstetten aufeinander – und am Ende triumphierte der Bezirksmeister aus Oberbayern! In der allerletzten Sekunde sorgte Vincent Groß mit seinem Tor zum 2:1 für die Entscheidung und großen Jubel beim Heimstettener Anhang. Durch den Triumph hat sich der SV Heimstetten nun für die Süddeutsche Hallenmeisterschaft am 8.März in Ehningen (Baden-Württemberg) qualifiziert.



