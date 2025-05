Herzschlagfinale! Aber SCO, Ehekirchen, Cosmos & Fuchsstadt gerettet!

In den beiden Bayernligen ist heuer ausnahmsweise alles klar: Alle in der Tabelle als Abstiegsreleganten markierten Teams müssen auch in die Relegationsmühle. In den fünf Landesligen gibt es aber auch in der Saison 2024/25 eine zusätzliche Chance für alle Tabellen-14. Nur drei der fünf Teams müssen in die Abstiegsrelegation. FuPa rechnet euch den aktuellen Stand vor.

Die beiden punktbesten Landesliga-14. entgehen der Abstiegsrelegation und sind direkt gerettet. (Stand: 11. Mai - 17:30 Uhr)





Landesliga Südwest (nach 33 von 34 Spieltagen)

11. SC Oberweikertshofen 42 Punkte (Klassenerhalt perfekt!)

12. FC Ehekirchen 42 Punkte / 32 Spiele (Klassenerhalt perfekt!)

13. Cosmos Aystetten 42 Punkte (Klassenerhalt perfekt!)

-------------

14. TSV Dachau 39 Punkte / Tordiff.: +1

15. VfL Kaufering 38 Punkte







Landesliga Nordwest (nach 33 von 34 Spieltagen)

11. 1. FC Fuchsstadt 42 Punkte (Klassenerhalt perfekt!)

12. Alemannia Haibach 40 Punkte

13. TSV Aubstadt II 40 Punkte

-------------

13. DJK Schwebenried 39 Punkte / Tordiff.: -7







Landesliga Mitte (nach 33 von 34 Spieltagen)

11. TB Roding 41 Punkte

12. TSV Bogen 41 Punkte

13. 1. FC Bad Kötzting 40 Punkte

-------------

14. 1. FC Passau 38 Punkte / Tordiff.: -10









Landesliga Nordost (nach 33 von 34 Spieltagen)

10. TSV Weißenburg 41 Punkte

11. SC Feucht 41 Punkte

12. SV Unterreichenbach 40 Punkte

13. SV Lauterhofen 38 Punkte / Tordiff.: -12

-------------

14. Quelle Fürth 38 Punkte / Tordiff.: -17

15. SV Mitterteich 38 Punkte / Tordiff.: -6











Landesliga Südost (nach 33 von 34 Spieltagen)

13. FC Schwabing 39 Punkte

-------------

14. SV Pullach 36 Punkte / Tordiff.: -17

15. VfB Forstinning 36 Punkte / Tordiff.: -11

16. Chiemgau Traunstein 35 Punkte (relegiert, kann besten 14. nicht mehr erreichen!)









Die zwei punktbesten Tabellen-14. entgehen der Abstiegsrelegation! Die Nase vorne hat auch nach dem 33. Spieltag die Landesliga Südwest. Aber wirklich nur hauchdünn, denn der TSV Dachau hat es am vorletzten Spieltag im Direktduell bei Cosmos Aystetten verpasst, nen Riesenschritt zu machen. Immerhin gab's noch einen Zähler per Last-Minute-Treffer. Und daher führt die Südwest-Staffel und damit aktuell der TSV Dachau nur mit einem einzigen Zähler. Punktgleich auf Rang 2 geschoben hat sich die Landesliga Nordwest. Der TSV Aubstadt II hat einen wichtigen Sieg eingefahren und schubst die DJK Schwebenried auf Rang 14. Sowohl Dachau (vs. Ehekirchen, das den Klassenerhalt bereits sicher hat!) als auch Schwebenried (bei Vatan Spor Aschaffenburg) können nun also am Schlussspieltag alles klarmachen.



Weil die Landesliga Mitte sowie die Landesliga Nordost nur noch maximal auf 41 Punkte kommen können, bedeutet das auch: In der Landesliga Südwest sind sowohl der SC Oberweikertshofen, als auch der FC Ehekirchen und Cosmos Aystetten somit direkt gerettet! Denn selbst im Falle eines Abrutschens auf Rang 14 würden die aktuell bereits eingefahrenen 42 Punkte reichen, um als bester bzw. zweitbester 14. der Relegation zu entgehen! Das gleiche gilt in der Landesliga Nordwest natürlich auch für den 1. FC Fuchsstadt, auch er ist mit 42 Punkten bereits gerettet! Die Landesliga Südost wird es als aktuell Letztplatzierte nicht mehr schaffen können. Das heißt auch für die SB Chiemgau Traunstein den bereits feststehenden Relegations-Einzug. Denn auch wenn die Chiemgauer noch 38 Punkte erreichen sollten, kann er damit die Landesligen Südwest und Nordwest schon nicht mehr erreichen.