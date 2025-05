Herzschlagfinale! 90.+5! Riedenburg darf, Lupburg muss relegieren

Es sind solche Geschichten, für die man den Fußball liebt. In der Kreisliga 2 fand das spannende Rennen um Platz zwei ein außergewöhnliches Ende. Der TSV Dietfurt erledigte am frühen Sonntagabend seine Aufgabe in Beratzhausen souverän. Und stand kurz vor dem Einzug in die Relegation, weil dem TV Riedenburg im Parallelspiel gegen Lupburg einfach kein Tor gelang. In der 95. Minute war es aber doch soweit. Yougster Niklas Kolb nahm einen weiten Ball an, traf aus elf Metern zum 1:0 und versetzte den TV in Ekstase. Während Riedenburg ab dem kommenden Freitag – Gegner in Deuerling ist der SV Burgweinting – um den Aufstieg kämpft, bleibt den Dietfurter nur der undankbare dritte Platz.



Im Abstiegskampf war noch die Frage offen, wer sich den letzten Nicht-Abstiegsplatz unter den Nagel reißen würde. Geschafft hat es die SG Oberndorf/Matting. Dank eines 2:2-Unentschiedens in Eichlberg überholt sie auf den letzten Drücker den nun punktgleichen SV Lupburg und feierten den Klassenerhalt. Lupburg muss durch das bittere Last-Minute-Gegentor nachsitzen, erster Gegner ist der SC Regensburg II.