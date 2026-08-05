Herzogstadt schmeißt BSG raus - Drei-Tore-Rückstand wett gemacht Toto-Pokal von Andreas Heilmaier - freier Mitarbeiter · Heute, 17:54 Uhr · 0 Leser

FC Eitting gegen SpVgg Altenerding – Foto: Christian Riedel

Der FC Herzogstadt lag gegen die BSG Taufkirchen bis acht Minuten vor Schluss 0:3 zurück. Dann traf Christoph Greckl zweimal, Aleksandar Katic glich aus – und vier FCH-Schützen verwandelten sicher vom Punkt. Alles dazu und zu vier weiten Pokalspielen vom Dienstag.

Die erste Runde des Toto-Pokals am Dienstagabend enthielt alle Facetten, die den Wettbewerb so beliebt machen. Unerwartet hohe Kantersiege, faustdicke Überraschungen, Entscheidungen vom Elfmeterpunkt sowie erwartete Endergebnisse stehen in der Bilanz. Gestern, 18:30 Uhr FC SF Eitting Eitting SpVgg Altenerding Altenerding 1 4 Abpfiff FC SF Eitting – SpVgg Altenerding 1:4 (0:1): Im Duell zweier neuformierter Teams setzten sich die klassenhöheren Veilchen verdient durch. Zunächst brachte Neuzugang Nicolas Esono Ntutum die Huber-Elf nach herrlichem Pass von Lukas Rymas in Führung (10.). Nur drei Minuten später erkämpfte sich der Angreifer erneut das Leder und wurde frei vor dem Tor von Maximilian Bergmeier kurz vor dem Strafraum unfair gestoppt. Der Eittinger sah wegen der Notbremse Rot. Beim folgenden Freistoß hatte Maximilian Kopp Pech, dass der abgefälschte Ball nur die Latte traf. In Überzahl bestimmte Altenerding das Geschehen, ließ bis zur Pause aber mehrere Hochkaräter ungenutzt, wobei sich FCE-Keeper Benno Hesse mehrfach auszeichnete.

Drei Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Mohammed Aldaher auf 2:0, doch Eitting antwortete prompt. Nach einem Ballverlust der Gäste vollendete Max Modlmayr einen Konter zum 1:2 (50.). Die Hoffnung bestand allerdings nicht lange, denn nach Vorlage von Marc Winkelmann stellte Ntutum mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Danach kontrollierten die Veilchen die Partie und hätten bei konsequenterer Chancenverwertung noch höher gewinnen können. Kurz vor Schluss sorgte Florian Donig nach schönem Pass von Alexander Gschwend für den 4:1-Endstand. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber spielerisch müssen wir noch nachlegen. Da ist in jedem Fall noch Luft nach oben“, bilanzierte SpVgg-Coach Stefan Huber.

FC Herzogstadt – BSG Taufkirchen 7:5 n.E. (3:3/1:1): Solche Geschichten schreibt wohl nur der Pokal. Obwohl die Platzherren im ersten Durchgang das Spiel ausgeglichen gestalteten, ging der Kreisliga-Aufsteiger durch Maximilian Gebhard kurz vor der Pause (42.) in Führung. Als Andre Huber (58.) nachlegte und Valentin Unterreitmeier acht Minuten vor Schluss sogar auf 3:0 erhöhte, „gab es keinen Hinweis darauf, dass sich das Spiel noch einmal drehen sollte“, erklärte FCH-Abteilungsleiter Ralf Sandner. Doch die BSG ließ im Gefühl des sicheren Sieges die Zügel locker. Christoph Greckl verkürzte zunächst auf 1:3 (85.) und sorgte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer in Mittelstürmer-Manier für neue Hoffnung beim FCH. Noch einmal wurde die Partie angepfiffen – und tatsächlich gelang Aleksandar Katic noch der kaum für möglich gehaltene Ausgleich. Dann das Elfmeterschießen: „Alle vier Schützen von uns haben sicher verwandelt, während sich Taufkirchen zwei Fehlschüsse leistete, sodass wir tatsächlich noch weitergekommen sind“, berichtete Sander fast ungläubig.

SpVgg Eichenkofen – FC Lengdorf 1:3 (0:2): Der Kreisklasse-Aufsteiger hielt gegen den Gast aus der Kreisliga lange Zeit gut mit. Doch nach einem Doppelschlag von Georg Reiter und Markus Sigl (33./35.) ging es mit einem 0:2-Rückstand in die Pause. Zwar wollte die Heimelf in der zweiten Hälfte zurückkommen, doch die Gästeabwehr kontrollierte das Spiel und ließ wenig zu, so dass der dritte Treffer von Vitus Stangl in der 67. Minute alle Träume der SpVgg platzen ließ. Jedoch zeigte Eichenkofen eine tolle Moral und kämpfte. Der Lohn in der Nachspielzeit war der Ehrentreffer von Florian Rupprecht mit einem verwandelten Strafstoß. „Im Großen und Ganz ging der Sieg von Lengdorf in Ordnung. Der FCL nutzte seine Torchancen eiskalt, während wir viel liegen ließen“, zeigte sich Trainer Ewald Rupprecht als fairer Verlierer, der mit der Chancenwertung seiner Schützlinge haderte.

SpVgg Eichenkofen gegen FC Lengdorf – Foto: Christian Riedel

FSV Steinkirchen – TSV Aspis Taufkirchen 0:5 (0:1): Aspis-Torjäger Julian Schaumaier machte im Holzlandderby einmal mehr den Unterschied und ebnete den Griechen mit drei Treffern den Weg in die nächste Runde. So klar verlief die Partie zunächst jedoch keineswegs. Im ersten Durchgang hielt Steinkirchen gut dagegen, sodass beim knappen 0:1-Pausenrückstand für den FSV noch alles möglich war. „Wir waren überlegen, aber es fehlte der letzte Pass“, zeigte sich Vorsitzender Anastasios Parapanis trotz des Kopfballtreffers von Schaumaier kurz vor dem Seitenwechsel kritisch. Zur Pause wechselte Aspis-Coach Konstantinos Papantoniou gegen seinen Ex-Klub viermal und hatte dabei ein gutes Händchen: Der eingewechselte Yassine Langhini erhöhte auf 2:0 (49.). Dann wurde es hitzig, sodass Referee Florian Felkel innerhalb von sechs Minuten drei Ampelkarten gegen Parapanis, Orhan Ibil (beide Taufkirchen) und Philipp Utz (Steinkirchen) zeigte. Trotz numerischer Unterlegenheit blieben die Griechen spielbestimmend, und Schaumaier räumte mit seinem zweiten Tor die letzten Zweifel aus dem Weg (69.). Aspis nutzte nun die sich bietenden Räume konsequent. Meysam Amiripur erhöhte auf 4:0 (75.), ehe Schaumaier einen Handelfmeter (83.) verwandelte.