Herzogsreut schockt Ringelai – Freyung strauchelt in Perlesreut

Der SC Herzogsreut drehte einen 0:2-Rückstand gegen den TSV Ringelai und ist voll im Rennen um die ersten beiden Plätze. – Foto: Helmut Weigerstorfer

Der neunte Spieltag in der A-Klasse Freyung hatte es in sich. Ringelai kassierte in Herzogsreut die zweite Niederlage in Serie, Freyung rettete in Perlesreut nur einen Punkt. Hinterschmiding und Waldkirchen feierten Torfestivals, während Bischofsreut und Böhmzwiesel weiter tief im Tabellenkeller stecken.

Im Hugei-Stadion kam es am Samstag zu einem spannenden Duell zwischen dem SC Herzogsreut und dem TSV Ringelai. Die Gäste gingen früh in Führung: Jonas Gutsmiedl traf nach einem Freistoß von Simon Pittner in der 11. Minute. Nur zwölf Minuten später erhöhte Bernd Brandl per Kopf nach einem weiteren Freistoß von Pittner auf 0:2, doch Herzogsreut zeigte enorme Moral. Nach der Pause gelang Fabian Mauerer der Anschlusstreffer per Kopfball (52.). Johannes Blöchl glich in der 58. Minute aus und verwandelte in der 61. Minute einen Elfmeter. Dramatik pur bot die 70. Minute, als Ringelais Stern per Foulelfmeter an Deiglmeier scheiterte. Herzogsreut rückte mit diesem Erfolg dicht an die Spitze heran, Ringelai steht nach zwei Niederlagen in Folge unter Druck.

Tore: 0:1 Jonas Gutsmiedl (11.), 0:2 Bernd Brandl (23.), 1:2 Fabian Mauerer (52.), 2:2 Johannes Blöchl (58.), 3:2 Johannes Blöchl (61.)

Besondere Vorkommnisse: Alexander Stern (TSV Ringelai) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Manuel Deiglmeier (70.). ---

Im Waldstadion Karlsbach empfing der SV-DJK Karlsbach die SG Bischofsreut/Haidmühle und feierte einen eindrucksvollen 5:0-Sieg. Bereits in der 3. Minute eröffnete Daniel Peller das Torfestival mit einem Kopfball nach einer Ecke von Mario Maier. Nur vier Minuten später erhöhte Peller auf 2:0, als er aus mit einem Schuss aus 20 Metern traf. Nach der Halbzeit legte Simon Pfeiffer in der 50. Minute nach, nachdem er eine präzise Flanke von Benedikt Sammer volley verwandelte. Pfeiffer schnürte seinen Doppelpack in der 67. Minute, als sein Schuss überraschend ins Tor rutschte. In der 72. Minute setzte Pfeiffer den Schlusspunkt. Bischofsreut fand zu keiner Zeit ins Spiel und bleibt mit nur einem Zähler auf Rang zwölf. Karlsbach dagegen setzt sich im oberen Mittelfeld fest und schielt nun nach oben. Tore: 1:0 Daniel Peller (3.), 2:0 Daniel Peller (7.), 3:0 Simon Pfeiffer (50.), 4:0 Simon Pfeiffer (67.), 5:0 Simon Pfeiffer (72.) ---

In einem spannenden Duell der A-Klasse Freyung trennten sich die Teams von SV Kumreut und SV Grainet II mit einem 2:2-Unentschieden. Marco Veltl brachte die Heimelf bereits in der 17. Minute in Führung, als er nach einer Vorlage von Tobias Moser eiskalt vor dem Tor zuschlug. Doch die Gäste antworteten: Alexander Fuchs glich in der 32. Minute mit einem schönen Volley aus. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Hannes Gumminger Grainet mit einem schönen Fernschuss in Führung. Trotz einer chancenarmen zweiten Halbzeit gelang Kumreut in der Nachspielzeit der Ausgleich durch einen umstrittenen Elfmeter von Simon Teske. In der hektischen Schlussphase sahen Daniel Königseder und Hannes Gumminger jeweils die Gelb-Rote Karte. Am Ende teilten sich die Kontrahenten die Punkte und bleiben im unteren Mittelfeld stecken. Tore: 1:0 Marco Veltl (17.), 1:1 Alexander Fuchs (32.), 1:2 Hannes Gumminger (53.), 2:3 Simon Teske (90.+3)

Gelb-Rot: Hannes Gumminger (90./SV Grainet II/)

Gelb-Rot: Daniel Königseder (90./SV Kumreut/) ---

In der Knaus Tabbert Arena kam es am Sonntag zu einem einseitigen Duell zwischen dem TSV Waldkirchen II und DJK Böhmzwiesel, das mit einem 12:0 für die Gastgeber endete. Die Partie begann bereits in der 8. Minute mit dem ersten Tor von Philipp Stadler, der nach einem kuriosen Kopfball und einem Pfostenabpraller den Ball irgendwie ins Netz beförderte. Nur drei Minuten später erhöhte Stadler auf 2:0, nachdem Max Fuchs ihn mustergültig bediente. Hannes Gründinger und Felix Autengruber brachten Waldkirchen mit weiteren Treffern auf 3:0 und 4:0. Die Tore fielen weiterhin in schöner Regelmäßigkeit, wobei Philipp Eberle und Michael Christoph jeweils doppelt trafen. In der 89. Minute sah Alexander Fenzl die Gelb-Rote Karte, was den frustrierenden Nachmittag für Böhmzwiesel abrundete. Böhmzwiesel kassierte die achte Niederlage im achten Spiel und bleibt mit 65 Gegentreffern das klare Schlusslicht. Waldkirchen klettert auf Platz fünf und bleibt oben dran. Tore: 1:0 Philipp Stadler (8.), 2:0 Philipp Stadler (19.), 3:0 Hannes Gründinger (24.), 4:0 Felix Autengruber (27.), 5:0 Hannes Gründinger (29.), 6:0 Philipp Eberle (56.), 7:0 Philipp Eberle (62.), 8:0 Marouane El Ghouddany (63.), 9:0 Philipp Eberle (68.), 10:0 Michael Christoph (73.), 11:0 Samuel Weiß (78.), 12:0 Michael Christoph (83.)

Gelb-Rot: Alexander Fenzl (89./DJK Böhmzwiesel/) ---

Im A-Klassen-Duell zwischen dem SV Röhrnbach II und dem SSV Hinterschmiding kam es zu einer einseitigen Partie, die mit einem 0:6 für die Gäste endete. Die erste Hälfte begann zäh, doch dann sorgte Bastian Lenz in der 18. Minute mit einem Kopfballtor nach einer Ecke für die Führung. Daniel Hödl baute in der 28. Minute auf 0:2 aus, nachdem er von Simon Hackl freigespielt wurde. Kurz vor der Halbzeit schob Hödl in der 39. Minute nach einem Abwehrfehler zum 0:3 ein. Die zweite Hälfte war geprägt von weiteren Toren: Hödl traf mit einem fantastischen Fernschuss (56.), gefolgt von Simon Hackl (64.) und Korbinian Wilhelm (72.). Mit diesem deutlichen Auswärtssieg festigt Hinterschmiding Rang zwei, während Röhrnbach weiter auf der Stelle tritt. Tore: 0:1 Bastian Lenz (18.), 0:2 Daniel Hödl (28.), 0:3 Daniel Hödl (39.), 0:4 Daniel Hödl (56.), 0:5 Simon Hackl (64.), 0:6 Korbinian Wilhelm (72.)

Gelb-Rot: Stefan Göttl (88./SV Röhrnbach II/wieder Foul) ---