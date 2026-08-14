Herzogsreut erwartet Spitzenreiter – Kumreut fordert Prag/Fürsteneck

Der SV Röhrnbach II will am Freitagabend seine ersten Punkte der Saison einfahren. – Foto: Bernardo Picture

Nach drei absolvierten Spieltagen verfestigen sich die Kräfteverhältnisse in der A-Klasse Freyung. Während die Bezirksliga-Reserve des TSV Waldkirchen II als einziges Team mit makelloser Bilanz von der Tabellenspitze grüßt, brennt dahinter ein heißer Kampf um die Verfolgerplätze. Am Wochenende stehen richtungsweisende Duelle auf dem Programm: Hinterschmiding fordert die bisherige Überraschungs-Mannschaft Perlesreut II heraus, Ringelai empfängt den tief im Keller steckenden SV-DJK Karlsbach, und in Prag stehen mit Nico Sigl (6 Tore) und Petr Balousek (5 Tore) die beiden bisherigen gefährlichsten Angreifer der Liga im direkten Schlagabtausch.

Am Freitagabend eröffnet ein klassisches Kellerduell den Spieltag. Die Hausherren der SG Bischofsreut/Haidmühle warten nach dem 0:2 in Kumreut weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Mit einem Zähler auf der Habenseite rangiert das Team auf Platz zehn und will vor heimischem Publikum unbedingt dreifach punkten. Noch düsterer sieht die Lage bei der Röhrnbacher Reserve aus: Mit null Punkten und 1:10 Toren ziert die Mannschaft das Tabellenende. Trotz der engagierten Leistungen fehlt es der Truppe bislang schlicht an Durchschlagskraft im Angriff. Wer behält im Kampf um den Befreiungsschlag die Nerven?

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Morgen, 17:00 Uhr SC Herzogsreut Herzogsreut TSV Waldkirchen Waldkirchen II 17:00 PUSH

Der neue Spitzenreiter bittet zum Tanz! Nach der beeindruckenden 5:1-Demonstration im Verfolgerduell gegen Prag/Fürsteneck reist der TSV Waldkirchen II mit maximalem Selbstvertrauen nach Herzogsreut. Die Bezirksliga-Reserve stellt mit elf Treffern die torgefährlichste Offensive der Liga, allen voran Maximilian Westall, der am vergangenen Wochenende mit einem Dreierpack glänzte. Der SC Herzogsreut feierte beim 4:1 in Böhmzwiesel seinen zweiten Saisonsieg und kletterte auf den siebten Rang. Die Mannschaft von Markus Fesl hat bewiesen, dass sie vor allem bei Standards brandgefährlich ist. Gegen die spielstarke Raab-Elf benötigt Herzogsreut jedoch eine fehlerfreie Defensivleistung, wenn man dem Primus die ersten Punkte abknöpfen will. ---

Morgen, 19:00 Uhr SV Grainet Grainet II DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel 19:00 PUSH

Der Knoten bei der Graineter Reserve ist geplatzt! Mit dem 4:2-Erfolg bei Karlsbach feierte das Team den ersten Saisonsieg. Nun will Grainet II den Schwung mitnehmen und den ersten Heimdreier nachlegen, um sich im Mittelfeld zu etablieren. Die DJK Böhmzwiesel kassierte beim 1:4 gegen Herzogsreut zwar die zweite Niederlage, hielt jedoch wie schon beim Punktgewinn gegen Bischofsreut lange Zeit aufopferungsvoll dagegen. Grainet geht als Favorit ins Rennen, doch Böhmzwiesel wird alles reinhauen, um nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten. ---

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SSV Hinterschmiding Hinterschmid SV Perlesreut Perlesreut II 15:00 live PUSH

Spitzenspiel im Möselstadion! Der ungeschlagene Tabellenzweite SSV Hinterschmiding empfängt den Fünften aus Perlesreut. Die Schmidinger erfüllten ihre Pflichtaufgabe gegen Röhrnbach II mit einem souveränen 2:0-Erfolg und überzeugen bislang mit einer stabilen Hintermannschaft (nur 3 Gegentore). Korbinian Wilhelm und Simon Hackl ziehen in der Offensive verlässlich die Fäden. Perlesreut II musste nach dem Traumstart mit zwei Siegen am letzten Spieltag beim 0:3 gegen Ringelai die erste Saisonpleite einstecken. Die Lichtenauer-Elf steht nun vor einer ähnlich schweren Auswärtshürde. Reagiert die Perlesreuter Reserve mit einer Trotzreaktion, oder setzt der SSV seinen ungeschlagenen Lauf fort? ---

Unterschiedlicher könnte die Gemütslage vor diesem Duell kaum sein. Der TSV Ringelai unter seinem neuen Spielertrainer Petr Kulhánek ist glänzend in die Saison gestartet. Der deutliche 3:0-Auswärtssieg beim bisherigen Tabellenführer Perlesreut II unterstrich die Ambitionen der Ohetaler, die ungeschlagen auf Platz drei lauern. Dominik Eiler präsentierte sich mit einem Doppelpack in überragender Frühform. Ganz anders die Situation beim SV-DJK Karlsbach: Drei Spieltage, drei Niederlagen (6:11 Tore) – der Vorjahresvierte ist völlig verunsichert und rangiert auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Johannes Lenz kassierte zuletzt eine 2:4-Heimpleite gegen Grainet II und steht vor dem schweren Gang nach Ringelai gewaltig unter Zugzwang. ---