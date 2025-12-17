Herzog übernimmt in Mariadorf – ruhiger Neustart zur Rückrunde

Mit Marcel Herzog hat Alemannia Mariadorf zur Winterpause einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Tabellen­siebte der Bezirksliga Staffel 4 (5 Siege, 4 Remis, 5 Niederlagen, 19 Punkte) reagierte damit auf den Rücktritt von Mirko Braun und schuf frühzeitig Klarheit für die Rückrunde. „Ich habe seit Jahren einen guten Kontakt zu Tom Weitz und nach dem Rücktritt von Mirko sind wir einfach mal in den Austausch gegangen. Am Ende ging es dann ganz schnell, was natürlich auch zu dem Zeitpunkt für die Planungen sehr wichtig war“, erläutert Herzog die Entscheidung.

Eine tiefere persönliche Verbindung zum Verein bestand zuvor nicht. „Ich war immer gerne mit meinen ehemaligen Teams auf dem Turnier in der Vorbereitung und man tauscht sich immer mal wieder aus bei den Ligaspielen. Weiterhin gab es vorher keinen Kontakt zum Verein“, sagt der neue Trainer. Umso mehr richtet sich der Blick nun nach vorne, auf die Arbeit mit der Mannschaft.