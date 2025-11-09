Herzner trifft zum 100. Mal – Quecken bestätigen ihre aktuelle Form

Der SC Eltersdorf hat im Auswärtsspiel beim FSV Stadeln eine souveräne Vorstellung gezeigt und verdient mit 3:0 gewonnen. Bereits nach acht Minuten setzten die Quecken das erste Ausrufezeichen: Über die linke Seite setzte sich Sengül hervorragend gegen die Stadelner Defensive durch und fand am rechten Fünfereck Yannik Jassmann, der technisch stark und eiskalt zur frühen Führung vollstreckte. Das 1:0 verlieh den Quecken Sicherheit, die das Spielgeschehen fortan bestimmten. Stadeln suchte sein Glück in langen Bällen, kam gegen die stabile Eltersdorfer Defensive aber kaum zu Abschlüssen. Die Quecken hatten sogar die Möglichkeit, kurz danach mit einem zweiten oder dritten Tor nachzulegen. Beide Male scheiterte Jassmann allerdings am Stadelner Keeper Akbakla. In der 26. Minute sorgte Tobias Herzner für das Highlight des Tages. Nach einem Foul kurz vor dem Strafraum nahm sich der Offensivmann den Ball und jagte ihn per wuchtigem Freistoß zum 2:0 in die Maschen. Es war ein besonderes Tor – sein 100. Pflichtspieltreffer für den SC Eltersdorf. Bis zur Pause blieb die Partie weitgehend kontrolliert. Stadeln versuchte, sich etwas zu befreien, doch gefährliche Abschlüsse blieben Mangelware. Ein Distanzschuss von Marco Weber und ein Versuch von Maximilian Höhenberger verfehlten das Tor. So ging es mit einer verdienten Zwei-Tore-Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich der FSV, mehr Druck aufzubauen, doch Eltersdorf verteidigte abgeklärt und ließ kaum etwas zu. Mit zunehmender Spieldauer verflachte die Begegnung, viele kleine Fouls und Unterbrechungen hemmten den Spielfluss. Den größten Aufreger der zweiten Hälfte lieferte der Schiedsrichter: Geremi Perera sah nach einem Foul zunächst Gelb und wurde wenig später wegen einer vermeintlichen Schwalbe im Strafraum mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (82.) – eine klare Fehlentscheidung, zumal sich selbst der Stadelner Keeper über den Platzverweis des Nationalspielers aus Sri Lanka wunderte. Joker Manfred Strobel setzte in der Nachspielzeit nach einem Konter den Schlusspunkt und traf zum 3:0-Endstand (90.+1).