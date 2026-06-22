Herzlichen Glückwunsch! Unsere E-Junioren sind Kreismeister

Die E-Junioren der Spielgemeinschaft SV 1920 Mupperg und Blau-Weiß Heubisch blicken auf eine herausragende Saison zurück. Mit großem Einsatz, viel Teamgeist und einer tollen spielerischen Entwicklung sicherte sich die Mannschaft verdient die Kreismeisterschaft in der Kreisklasse Ost.



Die jungen Kicker überzeugten über die gesamte Spielzeit mit starken Leistungen und einer beeindruckenden Bilanz. Besonders erfreulich war die Entwicklung jedes einzelnen Spielers – auf und neben dem Platz ist die Mannschaft weiter zusammengewachsen.

Ein großer Dank gilt dem Trainerteam für die engagierte Arbeit, die Geduld und die hervorragende Betreuung der Kinder während der Saison.

Der Verein bedankt sich auch bei den Eltern für die stets gute Kommunikation und Hilfsbereitschaft an den Trainings- und Spieltagen.