Herzlichen Glückwunsch, Kyriakos!

Seit nunmehr 12 Jahren ist Kyriakos Tsakas ein fester Bestandteil unserer Hellas-Familie – viele kennen ihn als engagierten Jugendleiter, unermüdlichen Organisator und herzlichen Ansprechpartner für Groß und Klein. Durch seine Leidenschaft und harte Arbeit hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass wir heute eine starke und lebendige Jugendabteilung haben, aus der inzwischen viele Spieler auch in unserer 1. und 2. Mannschaft glänzen.

Seit einigen Monaten trägt Kyriakos nun auch die Verantwortung als Präsident unseres Vereins. Mit seiner Vision, seinem Einsatz und seiner Liebe zu Hellas arbeitet er unermüdlich daran, unseren Verein wieder dorthin zu bringen, wo er einmal war – als sportliche wie familiäre Heimat für alle, die den Fußball und das Miteinander lieben.

Sein Engagement bleibt nicht unbemerkt: Für seine herausragende ehrenamtliche Arbeit erhielt Kyriakos die DFB Ehrenamtsurkunde des Hessischen Fußball-Verbandes, überreicht von der Präsidentin persönlich. Diese Auszeichnung ist mehr als verdient, denn Kyriakos ist für viele Kinder und Jugendliche wie ein zweiter Vater – immer mit offenem Ohr, offener Tür und offenem Herzen.

Die große Hellas-Familie ist stolz und dankbar, dich an unserer Spitze zu wissen. Wir wünschen dir für dein Amt stets eine glückliche Hand, viel Erfolg und die Gelassenheit, die man als Präsident braucht.

Kyriakos – danke, dass du Hellas lebst und liebst! ❤️💙⚽ Dein Hellas.