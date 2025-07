Neuzugang 25/26

Herzlich willkommen, Toni!



Mit Toni Mitrovic begrüßen wir einen jungen, motivierten Stürmer in unseren Reihen. Der 21-Jährige lebt mittlerweile in Immenhausen und lief zuletzt für den Tuspo Grebenstein auf, konnte aufgrund eines längeren Aufenthalts in Bosnien und Herzegowina aber nur zwei Einsätze verbuchen.



Seine vorherigen Stationen führten ihn unter anderem zu Hermannia Kassel in die Kreisoberliga Kassel. Bevor Toni nach Immenhausen zog, war er in seiner früheren wohnlichen Heimat in Wolfhagen aktiv, wo er für den FSV wertvolle Erfahrungen in der Kreisoberliga und Gruppenliga sammelte.



Ab sofort möchte Toni im grün-weißen Trikot für frischen Wind im Angriff sorgen und unsere Offensive verstärken.



Schön, dass du da bist, Toni! Wir freuen uns auf viele gemeinsame Spiele und Tore für die TSV!