Neuzugang 25/26

Herzlich willkommen, Rene!

Mit Rene Döring begrüßen wir einen weiteren Neuzugang in unseren Reihen! Der 24-Jährige wechselt von der SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau II aus der Kreisliga B Hofgeismar/Wolfhagen zu uns. Zudem konnte Rene bereits fünf Einsätze in der Kreisoberliga für die erste Mannschaft der SG verbuchen und bringt damit wertvolle Erfahrung aus beiden Spielklassen mit.



Rene ist vielseitig einsetzbar und wird unser Team ab der neuen Saison im grün-weißen Trikot verstärken.



Herzlich willkommen in Immenhausen, Rene! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und viele erfolgreiche Spiele!