Neuzugang 25/26

Herzlich willkommen, Niels!



Mit Niels Krüger schließt sich zur neuen Saison ein vielseitiger Spieler unserer TSV an! Niels wechselt vom TSV Rothwesten II aus der Kreisliga A Kassel zu uns. Er sammelte zudem Erfahrung in der Kreisoberliga Kassel und der Kreisoberliga Fulda und war bei SV 06 Kassel, der FSG Hohenroda und zuletzt in Rothwesten aktiv.



Neben seiner Zeit in Immenhausen bleibt Niels weiterhin mit Zweitspielrecht für seinen Heimatverein VfL Mansbach aktiv und bringt damit reichlich Fußballleidenschaft aus verschiedenen Regionen mit in unsere TSV-Familie.



Schön, dass du da bist, Niels! Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und viele gemeinsame Spiele im grün-weißen Trikot!