Herzlich Willkommen, Kevin!

Winterneuzugang 24/25



Mit Kevin Wilhelm verstärkt ein dynamischer Außenverteidiger unser Team zur Rückrunde. Kevin wechselt vom Tuspo Nieste aus der Kreisoberliga Kassel nach Immenhausen und bringt wertvolle Erfahrung mit.

Neben seiner Zeit in Nieste sammelte er bereits Gruppenliga-Erfahrung bei der SG Brunslar. Weitere Stationen in seiner fußballerischen Laufbahn waren der SV Riede und die FSG Gudensberg.



Kevin ist ein junger, hungriger und dynamischer Spieler, der perfekt zu unseren grün-weißen Farben passt.



Willkommen in Immenhausen, Kevin! Wir freuen uns auf deine Unterstützung!