Herzlich Willkommen Joel Specht!!!

Joel Specht wechselt in der kommenden Saison vom Kohlscheider BC zu uns an die Neuköllner Straße. Joel bringt reichlich Erfahrung aus der Bezirks- und Landesliga mit und war schon nach den ersten Gesprächen einer unserer absoluten Wunschspieler für die neue Spielzeit. Joel ist beidfüssig, quirlig und wird uns fussballerisch sofort weiterbringen. Herzlich Willkommen bei uns an der Neuköllner und auf viele gemeinsame Erfolge.

Autor: Bernd Lohmüller