Herzlich Willkommen, Berke Irgi

Wir sind begeistert, Berke Irgi zur kommenden Saison beim VfL Emslage zu begrüßen. Berke lief in der abgelaufenen Saison für den SV Meppen III in der ersten Kreisklasse auf und absolvierte damit sein erstes Jahr bei den Senioren. Der 19-jährige Mittelfeldspieler spielte in seiner Zeit als Jugendspieler bereits mit einigen Akteuren aus unserer Ersten zusammen. In der B-Jugend spielte er für die JSG VfL Emslage/SV Union Meppen bevor er zur JSG Schwefingen/Teglingen/Meppen wechselte. Berke ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und freut sich auf die kommende Saison. Mit seinem Talent wird eine wichtige Verstärkung für unser Team sein. Berke möchte sich unter dem neuen Cheftrainer Oliver Peters fußballerisch und taktisch weiterentwickeln. Wir sind glücklich, Berke in unserem Team willkommen zu heißen. Wir wünschen dir in der kommenden Saison viel Erfolg mit deinem neuen Team.