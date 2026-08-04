Herzlich willkommen beim SSV Weilerswist, Timofei Slinkov!

Der SSV Weilerswist freut sich, mit Timofei Slinkov einen weiteren talentierten Defensivspieler in seinen Reihen begrüßen zu dürfen.

Der 19-jährige Abwehrspieler wechselt vom SC Germania Erftstadt-Lechenich nach Weilerswist. Trotz seines jungen Alters konnte Timofei bereits wertvolle Erfahrungen sowohl in der Bezirksliga als auch in der Landesliga sammeln und bringt somit bereits ein gutes Maß an Spielpraxis mit.