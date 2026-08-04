Herzlich willkommen beim SSV Weilerswist, Timofei Slinkov!

Der SSV Weilerswist freut sich, mit Timofei Slinkov einen weiteren talentierten Defensivspieler in seinen Reihen begrüßen zu dürfen.
Der 19-jährige Abwehrspieler wechselt vom SC Germania Erftstadt-Lechenich nach Weilerswist. Trotz seines jungen Alters konnte Timofei bereits wertvolle Erfahrungen sowohl in der Bezirksliga als auch in der Landesliga sammeln und bringt somit bereits ein gutes Maß an Spielpraxis mit.
Mit seiner defensiven Stärke, seinem Einsatzwillen und seiner Entwicklungsperspektive ist Timofei eine vielversprechende Verstärkung für unsere Mannschaft. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell im Team einfinden und unseren Kader sportlich bereichern wird.
Der gesamte Verein heißt Timofei herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start, viele verletzungsfreie Spiele und eine erfolgreiche Zeit im Trikot des SSV Weilerswist.
Herzlich willkommen beim SSV Weilerswist, Timofei – wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!