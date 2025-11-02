Herzlake zeigt Listrup die kalte Kunstrasen-Realität

Ein grauer Sonntagnachmittag, ein Kunstrasenplatz in Herzlake und ein SV Listrup, der wohl lieber auf der heimischen Couch geblieben wäre. Schon nach wenigen Minuten war klar: Das wird kein Spaziergang, sondern eher ein Ausflug ins Lehrbuch des effektiven Gegners. Herzlake legte los, als hätten sie einen Espresso zu viel im Blut. Nach drei Minuten rappelte es das erste Mal, Jannis Holterhaus traf und setzte damit den Ton für eine erste Halbzeit, die aus Listruper Sicht unter der Kategorie „bloß schnell vergessen“ verbucht werden darf. Neun Minuten später erhöhte Lukas Schwalen auf 2:0, ehe Holterhaus kurz vor dem Pausenpfiff noch einen draufsetzte. 3:0 zur Halbzeit, und das sogar völlig verdient.

Die Pause tat Listrup gut, allerdings nur kurz. Kaum war der zweite Durchgang angepfiffen, klingelte es erneut. Holterhaus, schon wieder, 4:0 in der 49. Minute. Ein Nachmittag, an dem Herzlake einfach alles gelang und Listrup die Rolle des Statisten blieb. Doch immerhin: In der 63. Minute zeigte der SV Listrup ein Lebenszeichen. Hendrik Evers traf zum 4:1 und ließ für einen Moment den Glauben an die Fußballromantik wieder aufblitzen. Mehr war aber nicht drin. In der Nachspielzeit durfte Herzlake noch einmal vom Punkt ran, Connor James Auger verwandelte zum 5:1-Endstand. Unterm Strich: Ein gebrauchter Tag für Listrup, der Kunstrasen bleibt kein Freund des SV Listrup. Jetzt heißt es: Mund abwischen, Grinsen bewahren und im Rückspiel nächste Woche zeigen, dass man’s besser kann. ____________________ Ein Chip, ein Tunnel und ein bisschen Pech in Bawinkel

– Foto: DJK Eintracht Börger