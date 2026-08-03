Herzlake wankt in Dohren, Werlte zittert sich weiter - Spelles Reserve Pokal mit Überraschungen von René Diebel · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: www.svdohre.de

Die ersten Spielberichte zur 1. Runde sind bereits überarbeitet und online. Weitere Partien folgen nach und nach. Es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen, denn mit jedem Update kommen neue Berichte, Bilder und Geschichten aus dem Emco-Kreispokal dazu.

Herzlake löst Pflichtaufgabe – Dohren verkauft sich nach über 20 Jahren Wiedersehen teuer

Nach mehr als 20 Jahren trafen der SV Dohren und der VfL Herzlake erstmals wieder mit ihren ersten Mannschaften aufeinander. In der 1. Runde des Emco-Kreispokals setzte sich der Kreisligist aus Herzlake mit 2:1 durch und zog in die nächste Runde ein. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Elias Willen (11.) in Führung. Christian Niehaus erhöhte nur sieben Minuten später auf 2:0 (18.). Doch der SV Dohren zeigte sich unbeeindruckt und verkürzte noch vor der Pause durch Hendrik Kroner per Kopf auf 1:2 (31.).

Auch leswnswert: Die spannendste Emslandliga seit Jahren Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Dohren mehrfach dem Ausgleich nahekam. Unter anderem traf Luca Jansen den Außenpfosten, sodass Herzlake den knappen Vorsprung mit etwas Glück über die Zeit brachte. Überschattet wurde die Begegnung von der Verletzung von Lars Rapien, der nach einem Pressschlag mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wir wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung. 📖 Einen ausführlichen Spielbericht mit allen Details zur Partie gibt es auf der Vereinsseite des SV Dohren: www.svdohren.de. Dalum II zieht spät in die zweite Runde ein

Der SV Dalum II hat sich in der ersten Runde des Emco-Kreispokals mit 2:1 gegen den SC Spelle-Venhaus IV durchgesetzt. Lange mussten die Zuschauer auf den ersten Treffer warten, ehe Marcel Herbers die Gastgeber in der 80. Minute in Führung brachte. Zwar glich Lukas Mersch für Spelle-Venhaus per Foulelfmeter zum 1:1 aus (85.), doch nur wenig später erzielte Luis Lüttel den umjubelten Siegtreffer und sicherte Dalum II damit das Ticket für die zweite Pokalrunde. Holthausen-Biene II dreht 0:2-Rückstand und zieht weiter

Der SV Holthausen-Biene II hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals große Moral bewiesen und sich mit 5:2 beim SC Spelle-Venhaus III durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Onur Acar (38.) sowie Adrian Höving (53.) mit 2:0 in Führung. Doch Biene II antwortete eindrucksvoll: André Marten (58.), ein Eigentor (62.) und Steffen Möller (64.) drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. In der Schlussphase bauten André Hilling (82.) und Nick Hegemann (90.+4) den Vorsprung weiter aus und sorgten für den verdienten Einzug in die zweite Runde. Vielen Dank an Tim Christoph für den Liveticker und die ausführliche Begleitung der Partie auf FuPa! Emmeln zieht verdient in die zweite Runde ein

Der SV Eintracht Emmeln hat die erste Runde des Emco-Kreispokals erfolgreich gemeistert und sich mit 2:1 gegen den SC Blau-Weiß Papenburg III durchgesetzt. Der Vertreter aus der 1. Kreisklasse erwischte den besseren Start und ging bereits in der 6. Minute durch Philipp Neehoff in Führung. René Düthmann erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (35.). Zwar verkürzte Thomas Venema in der Schlussphase für die Gäste aus der 2. Kreisklasse auf 1:2 (82.), am verdienten Heimsieg der Emmelner änderte das jedoch nichts. Damit löste der SV Eintracht Emmeln das Ticket für die zweite Pokalrunde. Werlte zittert sich nach Elfmeterschießen weiter

Der SV Sparta Werlte hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals große Mühe mit dem klassentieferen SV Hüven gehabt und sich erst im Elfmeterschießen mit 7:6 durchgesetzt. In der regulären Spielzeit brachte Axel Steenken die Gäste in der 37. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Niklas Fuhler nur zwei Minuten später den Ausgleich für Hüven bedeutete. Nach dem Seitenwechsel drehte Ole Jansen die Partie zugunsten der Gastgeber (54.), ehe Bernhard Kleymann kurz vor dem Abpfiff zum 2:2 traf (90.) und Werlte ins Elfmeterschießen rettete. Dort behielt der Kreisligist schließlich die Nerven und löste mit einem 7:6-Erfolg das Ticket für die zweite Runde. Walchum-Hasselbrock dreht die Partie und zieht souverän weiter