Herzlake stolpert Bokeloh ins Verderben

Manchmal erzählt ein Mittwochabend mehr über den Zustand einer Mannschaft als ein ganzer Monat Training. Der SV Bokeloh reiste als Favorit zum Tabellenletzten VfL Herzlake, kam aber nie so richtig an, außer zum Gratulieren. Schon nach zwanzig Minuten köpfte Christian Niehaus die Gastgeber in Führung. Während Herzlake Latte, Pfosten und den Ball in alle Richtungen prüfte, erwachte Bokeloh erst spät. Kurz vor der Pause setzte Mathis Gersema auf der Außenbahn zum Slalom an, legte quer, und Erik Lüßing stolperte den Ball irgendwie zum 1:1 über die Linie.

Der Pausentee war kaum geleert, da fiel Herzlakes zweites Tor. Danach zeigte Bokeloh, wie man ein Spiel in Rekordzeit aus der Hand gibt: Eigentor Greskamp (54.), Treffer Groß-Thedieck (55.) - 4:1. Der Rest war Schweigen. Zwar durfte Tom Backs noch auf 4:2 verkürzen, aber Bokeloh wirkte wie ein Boxer, der längst angezählt ist, aber trotzdem weiter in den Ring stolpert. Dass Schiedsrichter und Assistenten in der Schlussphase ihr eigenes Interpretationsseminar abhielten, machte die Sache nicht leichter. Am Ende stand ein verdienter Sieg für Herzlake und ein Bokeloh, das sich ratlos am Hinterkopf kratzte. Am Sonntag gibt’s die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung beim Aufsteiger SV Eltern. Ob das dann weniger Slapstick bietet, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Noah Ficker hatte am Liveticker einen langen Abend. Licht an, Knieper aus - Flutlichtpremiere am Brockdeich

Bevor der Ball rollte, wurde gesprochen. Reden, die man eben so hält, wenn ein Flutlicht eingeweiht wird: voller Dank, ein paar große Worte, dazu das obligatorische Schulterklopfen unter den Offiziellen. Als das erledigt war und die Anlage strahlte, konnte Schiedsrichter Dennis Wolterink endlich pfeifen.

Und gleich nach 60 Sekunden leuchtete auch der Gast aus Leschede hell auf: Michael Knieper nutzte ein Missverständnis in der Harener Hintermannschaft und traf zum 0:1. Noch bevor Haren richtig im Spiel war, erhöhte Johannes Duisen per direktem Freistoß auf 0:2 (31.). Effizienz aus dem Lehrbuch. Doch die Gastgeber antworteten noch vor der Pause und wie. Mirco Husmann köpfte erst zum 1:2 (40.), nur eine Minute später hämmerte er aus 18 Metern den Ausgleich ins Netz. Zwei Tore in zwei Minuten, das brandneue Flutlicht bestand seine erste echte Jubelprobe. Die zweite Hälfte war lebendig, Chancen auf beiden Seiten, Latte hier, Ecke dort. Dass es beim 2:2 blieb, lag an einer Mischung aus Torwartfingern, Aluminium und fehlender Präzision. Dramatisch wurde es kurz vor Schluss: Knieper sah in der 84. Minute Rot, nicht wegen eines Fouls, sondern wegen Worten, die nicht ins Flutlicht passten. So endete die Premiere mit einem Punkt für beide Teams, 3.953 Klicks im Liveticker und der Erkenntnis: Am Brookdeich sind die Linien jetzt auch nachts gerade. Friedhelm Schüring brachte es im Kreis auf den Punkt: „Wir nehmen hier was mit, einen Punkt und Freitag geht’s weiter mit Börger.“