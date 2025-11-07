Herzlake setzt seinen guten Lauf fort - Listrup erlebt Déjà-vu

In der Kreisliga Emsland war wieder alles dabei: Spannung, Tore und Geschichten fürs Stammtischbuch!

Auf tiefem Geläuf in Listrup entwickelte sich zunächst ein kampfbetontes, aber ausgeglichenes Spiel. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz und suchten den frühen Führungstreffer, doch die Defensive der Herzlaker stand sicher. Nach gut einer Viertelstunde schlug der VfL eiskalt zu: Ein scharf getretener Freistoß von Lukas Schwalen (14.) rutschte unter Listrups Keeper Berger hindurch, das 0:1 aus dem Nichts.

Der VfL Herzlake setzt seinen starken Lauf in der Kreisliga Emsland fort und feierte am Freitagabend unter Flutlicht beim SV Listrup einen souveränen 5:0-Auswärtssieg. Damit wiederholten die Gäste ihr eindrucksvolles Ergebnis aus der Vorwoche, auch im Rückrundenauftakt ließ der VfL dem Tabellenzweiten keine Chance.

Auch in der Folge blieb Herzlake gefährlich bei Standards. Kurz vor der Pause sorgte Johannes Lücke (45.+2) nach einem Freistoß von der rechten Seite für das 0:2. Listrup bemühte sich zwar um den Anschluss, hatte durch Mitch Bünker (55.) die große Chance per Kopf, doch sein Versuch prallte an die Latte.

Mit zunehmender Spieldauer öffnete Listrup die Abwehr, und Herzlake nutzte die Räume gnadenlos. Eugen Freier (70.) traf nach einem Konter zum 0:3 und besorgte damit früh die Vorentscheidung. Nur wenige Minuten später erhöhte Jannis Holterhaus (75.) auf 0:4, nachdem er Torwart Berger gekonnt umkurvt hatte. Der eingewechselte Jonas Abeln (83.) setzte schließlich den Schlusspunkt zum 0:5-Endstand.

In der Schlussphase wurde es nochmals hitzig: Nach einem harten Einsteigen gegen Listrups Jake Lohmöller sah Doppeltorschütze Johannes Lücke (90.+2) die Rote Karte, eine unnötige Aktion bei diesem Spielstand. Torwart Nico Telkmann hielt mit mehreren Paraden die „Null“ für den VfL fest.

Herzlake feiert damit den vierten Sieg in Folge und untermauert seine starke Form. Für den SV Listrup hingegen war es erneut ein bitterer Abend gegen den VfL, fast eine Kopie des 1:5 aus der Vorwoche.

Die ausführliche Videozusammenfassung zum Spiel gibt’s bei EmsTV.

____________________

Später Schock für kämpferische Twister

Nach einer intensiven Partie und großem Kampf in der zweiten Halbzeit musste sich der SV Grenzland Twist dem favorisierten SV Surwold knapp mit 2:3 geschlagen geben. Trotz starker Moral und einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause blieb der verdiente Lohn aus. Der Liveticker wurde gewohnt engagiert von Alfons Schwieters begleitet.

Bereits im ersten Durchgang bestimmten die Gäste aus Surwold das Geschehen. Lukas Borgmann brachte den Tabellenvierten nach einer halben Stunde mit seinem bereits zehnten Saisontor in Führung (30.), ehe Claas Hoppe nur sieben Minuten später auf 0:2 erhöhte (37.). Beide Treffer wurden mustergültig von Damian Kowalczyk vorbereitet, der mit nun acht Vorlagen zu den effektivsten Offensivkräften der Liga zählt.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Twist wie verwandelt. Sofyan Dino erzielte in der 54. Minute per Nachschuss den Anschlusstreffer, sein erstes Saisontor. Das Team von der Grenze drängte nun auf den Ausgleich und kam kurz vor Schluss tatsächlich zum verdienten 2:2: Joker Matthis Jansen traf per Kopf nach Flanke von Andre (84.).

Doch als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug Surwold in der Nachspielzeit eiskalt zurück. Damian Kowalczyk, zuvor schon zweifacher Vorbereiter, erzielte in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer für die Gäste, sein drittes Saisontor.

Trotz der bitteren Niederlage zeigten die Twister Moral und Kampfgeist. Drei Spiele innerhalb von fünf Tagen, darunter zweimal gegen den Spitzenreiter und einmal gegen den Tabellenvierten, hatten jedoch sichtbar Spuren hinterlassen. Surwold klettert durch den Auswärtssieg auf Rang vier der Kreisliga, während der SV Grenzland Twist weiter auf dem ersten Abstiegsplatz verharrt.

____________________

Haselünne trotzt dem Favoriten - ein Punkt wie ein Sieg

Am Mittwochabend wurde ein Nachholspiel der Kreisliga Emsland ausgetragen. Der SC Baccum ließ dabei beim Tabellenletzten Haselünner SV überraschend Punkte liegen. Die Gastgeber führten nach Treffern von Lüllmann (15.) und Hölzen (35.) zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Baccum besser ins Spiel - Kramer (56.) und Scholz (75.) sicherten den Gästen noch das 2:2. Trotz des Remis bleibt Baccum Tabellendritter der Kreisliga Emsland.