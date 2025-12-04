Herzlake schockt den Tabellenführer - 2:0!

Der VfL Herzlake verabschiedet sich mit einem echten Ausrufezeichen in die Winterpause. Am Freitagabend bezwang die Elf von Trainer Manuel Peters den Spitzenreiter SC Baccum mit 2:0 und das nach einer intensiven, teils hitzigen Partie, in der die Gastgeber dem Favoriten die Grenzen aufzeigten.

Holterhaus rutscht Herzlake in Front

Die Begegnung startete mit einem frühen Schreckmoment für die Gäste: Baccums Lars Hense musste nach einem Foul behandelt werden, biss sich jedoch zunächst durch. Fußballerisch übernahm Herzlake das Kommando und in der 18. Minute war es dann passiert.

Jannis Holterhaus zog aus gut 20 Metern ab, Baccums Keeper Lukas Scho griff daneben - 1:0 für den VfL. Bitter: Sho verletzte sich bei der Aktion, konnte aber weiterspielen.

Baccum versuchte zu antworten, doch sowohl Kramer als auch Scholz scheiterten an VfL-Keeper Telkmann.

Hitzige Duelle nach der Pause

In der zweiten Hälfte wurde es immer ruppiger. Nach einem Foul von Luca Krona an Maik Düing gerieten beide aneinander - Gelb für beide Protagonisten. Herzlake blieb trotzdem gefährlicher: Holterhaus aus der Distanz, Schwalen per Kopf - doch jedes Mal stand der stark verbesserte Scho im Weg oder das Aluminium rettete für Baccum.

Auger macht den Deckel drauf

Die Nachspielzeit lief bereits, Baccums Keeper Scho war bei einem letzten Freistoß mit nach vorne geeilt. Herzlake klärte und plötzlich war Connor Auger allein auf dem Weg Richtung leeres Tor. Der Joker blieb eiskalt und schob zum entscheidenden 2:0 ein (90.).

Damit war der Arbeitssieg perfekt und Herzlake durfte feiern.

Stolz statt Frust auf beiden Seiten

Während Herzlake mit breiter Brust in die Winterpause geht, zeigte sich auch der Tabellenführer gefasst. Trotz der Niederlage überwintert SC Baccum weiterhin sensationell auf Platz 1 der Emslandliga.

Der VfL hingegen krönt seine starken Wochen und überwintert als Vierter, mit Tuchfühlung zur Spitzengruppe.

Eine Partie, die den Fans zum Jahresabschluss alles bot: Kampf, Emotionen und zwei entscheidende Herzlaker Nadelstiche gegen den Liga-Primus.

____________________

Börger ballert sich mit 6:3 in die Winterpause - Bokeloh bricht spät völlig auseinander!

Das Topspiel in Bokeloh hielt, was es versprach: Tempo, Tore, Wahnsinn! Am Ende jubelt DJK Eintracht Börger über einen furiosen 6:3-Auswärtssieg, während der SV Bokeloh nach starker Anfangsphase in der Schlussphase komplett die Kontrolle verliert.

Bokeloh drückt - Börger trifft

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr. Latte in der 9. Minute, Riesenchance in der 10., starke Kombination in der 15. - doch Börgers Keeper hält sein Team im Spiel.

Und dann kommt die alte Fußballweisheit zum Tragen: Wer sie vorne nicht macht…

In der 19. Minute setzt Dominik Albers eiskalt den ersten Nadelstich - 0:1.

Nur zwei Minuten später antwortet Bokeloh sehenswert: Tom Backs schlenzt den Ball mit Links in den Winkel, Traumtor zum 1:1!

Kurz vor der Pause dann die Szene, die das Spiel kippen lässt: Eine missglückte Kopfballrückgabe bringt Bokelohs Torhüter in Not, Börger schaltet schneller - Eigentor, 1:2 (45.). Bitter!

Bokeloh kommt zurück, aber nur kurz

Die Gastgeber kommen kämpferisch aus der Kabine. Wieder ist es Tom Backs, der nach starker Kombination zum 2:2 vollendet (48.). Bokeloh bleibt spielbestimmend, setzt nach - doch das Tor fällt auf der anderen Seite.

In der 75. Minute segelt eine Ecke in Richtung Fünfmeterraum und zack:

Direkt verwandelte Ecke! Yanneck Kuhr! 2:3!

Ab hier verliert Bokeloh komplett den Faden.

Börgers Offensiv-Express rollt

Minute: Gertken bleibt vom Punkt eiskalt - 2:4.

Minute: Gertken wieder! Nach Vorlage von Dominik Albers stellt er auf 2:5. Doppelschlag! Bokelohs Abwehr nun völlig offen.

Dann sieht Finn Wienert Gelb-Rot (85.) und endgültig geht die Ordnung verloren.

Erik Lüßing trifft in der 89. zwar noch einmal trocken zum 3:5, aber Börger hat das letzte Wort:

Kuhr vollendet in der 90. Minute eine mustergültige Vorlage von Gertken - 3:6, Deckel drauf!

Fazit: Effizienz schlägt Dominanz

Bokeloh mit starkem Beginn, vielen Chancen, aber katastrophalen individuellen Fehlern. Börger dagegen eiskalt, gnadenlos und mit einem Offensivfeuerwerk in der Schlussphase.

Börger verabschiedet sich mit Tabellenplatz 5 und der besten Offensivquote der Liga in die Winterpause.

Bokeloh überwintert trotz Pleite auf Rang 2, hat aber einiges aufzuarbeiten.